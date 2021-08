Great Reset: Perestroika-Täuschung 2.0

Suche nach: Suche

Die Schlacht um die Freiheit beginnt

1984 – das patriotische Netzwerk Ein Fehler ist aufgetaucht - der Feed funktioniert zur Zeit nicht. Probiere es später noch einmal.

Blog per E-Mail folgen Gib deine E-Mail-Adresse ein, um diesem Blog zu folgen und per E-Mail Benachrichtigungen über neue Beiträge zu erhalten.

EinProzent

August 2021 M D M D F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « Jul

Archiv Archiv Monat auswählen August 2021 (19) Juli 2021 (1) Februar 2021 (2) Januar 2021 (1) November 2020 (1) September 2020 (1) August 2020 (1) Juli 2020 (1) Mai 2020 (4) April 2020 (4) März 2020 (25) Februar 2020 (24) Januar 2020 (26) Dezember 2019 (21) November 2019 (25) Oktober 2019 (7) September 2019 (3) August 2019 (49) Juli 2019 (86) Juni 2019 (67) Mai 2019 (96) April 2019 (74) März 2019 (113) Februar 2019 (94) Januar 2019 (122) Dezember 2018 (124) November 2018 (133) Oktober 2018 (85) September 2018 (103) August 2018 (97) Juli 2018 (87) Juni 2018 (105) Mai 2018 (94) April 2018 (99) März 2018 (119) Februar 2018 (107) Januar 2018 (90) Dezember 2017 (50) November 2017 (68) Oktober 2017 (75) September 2017 (86) August 2017 (89) Juli 2017 (89) Juni 2017 (46) Mai 2017 (102) April 2017 (86) März 2017 (54) Februar 2017 (73) Januar 2017 (130) Dezember 2016 (100) November 2016 (74) Oktober 2016 (67) September 2016 (142) August 2016 (156) Juli 2016 (161) Juni 2016 (89) Mai 2016 (49) April 2016 (78) März 2016 (87) Februar 2016 (111) Januar 2016 (146) Dezember 2015 (59) November 2015 (113) Oktober 2015 (116) September 2015 (180) August 2015 (152) Juli 2015 (130) Juni 2015 (143) Mai 2015 (164) April 2015 (159) März 2015 (129) Februar 2015 (137) Januar 2015 (166) Dezember 2014 (117) November 2014 (138) Oktober 2014 (153) September 2014 (107) August 2014 (108) Juli 2014 (96) Juni 2014 (127) Mai 2014 (163) April 2014 (170) März 2014 (166) Februar 2014 (181) Januar 2014 (270) Dezember 2013 (229) November 2013 (243) Oktober 2013 (243) September 2013 (239) August 2013 (251) Juli 2013 (229) Juni 2013 (187) Mai 2013 (192) April 2013 (167) März 2013 (144) Februar 2013 (129) Januar 2013 (151) Dezember 2012 (161) November 2012 (196) Oktober 2012 (200) September 2012 (177) August 2012 (149) Juli 2012 (226) Juni 2012 (263) Mai 2012 (224) April 2012 (252) März 2012 (258) Februar 2012 (295) Januar 2012 (321) Dezember 2011 (177) November 2011 (221) Oktober 2011 (222) September 2011 (176) August 2011 (132) Juli 2011 (58) Juni 2011 (39) Mai 2011 (51) April 2011 (38)

Kategorien Kategorien Kategorie auswählen „Achtung Neo-Nazi“ – Worauf sich Rechte freuen können… (2) „Am Sterbebett sitzend…“…die letzten Hunderttausend (1) „Über die Nützlichkeit von Menschen“ (1) „Bin ich ein Nazi (1) „Das Land (1) „Deutschen zu Tode quälen“ (1) „Deutschland (1) „Die letzten Tage des EU-Sklaven-Modells – Wer Lügen sät wird Aufruhr ernten“ (1) „Einer mag die Nazis“ – Unterwegs zum Tanzfestival in Estland (1) „Elite“ auf dem Höhepunkt (1) „EU“ ebnet den Weg zur Diktatur in Europa: Gesetzesreform verabschiedet !!! (1) „EU“ fordert Deutsche Autoindustrie und Individualverkehr abschaffen! (2) „EU“ will 300 Millionen Afrikaner holen! Erklärung von Marrakesch! (1) „EU“ will unsere Kultur (1) „EU“-Kommissionspräsidentin – die Würfel sind gefallen (1) „EU“-Menschenrechtskonvention: sie können dich töten…ganz nach Belieben… (1) „EU“-Rechtsfraktion (4) „EU“: Deutschland: Ende der Demokratie (1) „Faktenverbot“ (1) „Für die Eigenen!“ 20.000 +…..AUFMERKSAM ZUHÖREN! (1) „Flüchtlinge als „Massenvernichtungswaffe“??? (1) „Flüchtlinge“=Kolonisationspolitik (1) „Hologramm“ (1) „Ihr seid nicht Deutschland“ oder „Wie der Werteverfall voranschreitet“ (1) „Illegale Migration ist der Tarnname für den Bevölkerungsaustausch in Europa“ – Roter Teppich für Orbán von Trump (1) „Kein Raum für Rechts“ – Das interaktive Naziwohnzimmer! (2) „Merkel ist die Grabplatte (1) „Merkel soll Deutschland zerstören“! [Ein Insider packt aus]. (1) „Mobile Einsatzkommandos“ gegen die Gesunden und der Rassenkampf gegen Pippi Langstrumpf (1) „pute juive Macron“ (1) „Stoppt den Hass auf Andersdenkende“ – AUFRUF (1) „Unterdrückte“ Asylbewerber prügeln in Regensburg um sich (1) „Wenn die Messer blitzen und die Deutschen-Deppen flitzen“ (1) (90 J.) – Demonstration Bielefeld 10. Nov. 2018 – Video (2) ++ „Übergroße Ratten“: Wie die islamische Zuwanderung unsere Hunde bedroht ++ (1) +++ Das muss jeder zum UN-Migrationspakt wissen! +++ (1) +++ Schweizer Sicht: Der Rechtsstaat in Deutschland droht zu verrotten – Wenn sich nichts ändert (1) 01.12.18 Live Migrationpakt Stoppen Demo Berlin (1) 1. Mai 2018: Wir sehen uns auf der Straße (1) 10 000 Euro für jede NEUANSIEDLUNGS- PERSON von der „EU“ (1) 10. November: Geburtstagsdemo für Ursula Haverbeck in Bielefeld! (2) 10. November: Kommt zur Geburtstagsdemo nach Bielefeld! (1) 100 Jahre Krieg gegen Deutschland …ExpressZeitung Ausgabe 29 (1) 1000€ Belohnung für die Ergreifung eines drittklassigen Kunstmalers (1) 11.November – 12 Uhr Washingtonplatz-Berlin HBf – NEIN ZUM MIGRATIONSPAKT…. (1) 120 Tage Gefängnis (2) 120db (1) 14. Verhandlungstag im Schäferprozess AKTIVISMUS (1) 14. Verhandlungstag im Schäferprozess AKTIVISMUS (1) 15-jähriger Kasache tötet Leon (1) 150 Jahre freimaurerische Evolutionslüge (1) 150 Jahre Türkenherrschaft haben uns gereicht – Etelke Márton zur Massenmigration in Europa (1) 16. AZK: Grußwort von Michael Friedrich Vogt – unzensierte Version! (1) 17 Juni 1988 Ernst Zündel und Raimund Bachmann (1) 17-jährige von Afghane erstochen! (1) 17.06….Heidi Mund: „Deutschland wach auf! Frankfurt steh auf!“ (1) 17.08.1987: Rudolf Hess. (1) 17.Juni 1953 (4) 18-jährige Römerin in 20 Teile zerstückt (3) 18. Januar 1871: Gründung vom Deutschen Reich (1) 19.11.: Heldengedenktag (3) 190 Millionen Jodtabletten (1) 2. Verrat in Österreich? Wir sind im UN-Migrations-Pakt (1) 2000 US-Rabbiner rufen zur Flutung Europas mit Schwarzen und Arabern auf (1) 2030 Entwicklungsland (1) 24.10.2018 (1) 26.08.2018 um 03:00 Uhr…Andenken an Daniel Hillig… (2) 3 Weltkrieg – Alois Irlmaier und die Bombe in der Nordsee (1) 3. Oktober zum 1. Tag der Nation nach Berlin kommen (1) 3. Teil – Medien und Politik arbeiten Hand in Hand bei Migrationspolitik…UN-Migrations-Pakt (1) 3. Weltkrieg – Die letzte Phase (2) 30 10 2018 ►Massenvergewaltigungen gehen weiter (1) 339. Neuschwabenlandtreffen Determinismus kontra Freier Wille zu Broers bedrohter Erfinder (1) 341. Neu-Schwabenland-Treffen 29.03.2019 Aktuelles Peter Schmidt (1) 3sat Doku – Interview mit Barrie Kosky (1) 4-jährige Emily vergewaltigt (1) 40 Prozent der „Flüchtlinge“ haben AIDS (1) 470 Stimmen gegen den UN-Pakt in Marrakesch (1) 5. Mai: Große Patriotenwanderung zum Hambacher Schloss (1) 50.000 Gründe (1) 5G – Apokalypse – Das Ende der Zivilisation – Die kompl. Dokumentation auf Deutsch (1) 5G Vorbereitung läuft (1) 5G-Projekt (1) 5G-Strahlung (7) 5G: Unsere Zukunft im Mikrowellenherd (1) 60 Links-Terroristen greifen Polizistenfamilie an (1) 60km durch die Nacht – Beim Gedenkmarsch in Budapest | GESCHICHTE (1) 68 ist out! 18 ist in! (1) 68 Thema: Bildung (1) 68er Bewegung (112) 7 Afrikaner vergewaltigen 16jährige zu Tode (1) 8 Mrd. € Werbung für noch mehr! (1) 8. Mai 1945 – Tag der Demütigung (25) 80 Jahre ungebeugt – Ernst Zündel (1) 83 (1) 9-JÄHRIGE von Negroiden aus Nigeria brutal vergewaltigt (1) 9. November…ein deutscher Schicksalstag (1) 90 Jahre Ursula Haverbeck – Und wofür streitest DU (1) 90 Jahre Ursula Haverbeck – Und wofür streitest DU (1) a Gesundheit (92) Antibiotika (1) Beimischung Tee gefährlich (1) Bluthochdruck (1) Blutkonserven (1) Bluttest (1) Chemotherapie (1) Chips in Medikamenten (5) Ebola (1) EU Pferdefleisch-Skandal (1) Fette (1) Genetik (2) Giftig (3) Impfschäden (3) Kräuter (4) Krebs (14) Lebensmittel (5) Monsanto (1) Nahrung (6) Notvorrat (3) Organentnahme (1) Pharma… (3) Radioaktive Verseuchung (2) Räuchern Naturheilkräfte (3) Rotwein-Resveratrol (1) Todesfalle Krankenhaus (1) Zwiebeln und Knoblauch (1) Aachen (1) Abendland (1) aber erwartbar (1) aber nicht zum Positiven“ (1) Abertausende an Messerattacken (1) Abgeordnete (31) Abschaffung – nationaler Selbstmord (2.735) Aufklärung (1.697) Bilderberger (130) Bundesverfassungsgericht (102) Gewaltbereitschaft bei Linksextremen und Islamisten (3) Demonstration (93) Diktatur (121) JPMorgan (1) EU (1.040) Die EU auf dem Weg zur EUdSSR (7) Edward Snowden (2) Eurogendfor (2) Luxusleben der EU-Beamten (2) EU-Politik (581) Beatrix von Storch (26) Bevölkerungsaustausch (21) ESM (11) Estrela-Bericht (2) Familiennachzug (6) Fiskalpakt (2) Geheimdienste (3) Käfig- und Massentierhaltung (1) Pädophilie (2) Rechtsdemokraten (1) Saatgutverordnung (3) Schulden-Union (10) Zivile Koalition (9) Zwangsenteignung (10) Euro (368) Bitcoin (1) Devisen (26) EURO-Entwicklung (237) Währungsreform (2) Falschaussagen (65) Falschdarstellungen (67) Grundgesetz (67) Steinbrück (SPD) will das Grundgesetz abschaffen (1) Merkel (230) Neue WeltOrdnung (NWO) (170) AGENDA 21 (2) Zur Hölle mit allen Deutschen (1) Schäuble (60) Türkei ist nicht mehr Europa (1) Schäuble (22) Thomas de Maizière (1) Verfassungsschutz (65) Thomas de Maizière (1) Verrat (52) Volksabstimmung (14) Volksverdummung (212) Wahnsinn (84) Warnung (85) Währungsreform (16) Zahlungen an fremde Länder (102) Abscheulicher Rassismus-Skandal! Deutsche nur noch 2. Wahl! (1) Abschiebung (6) Abschiedslied für Angela Merkel (1) Abtreibung (13) ACHTUNG 5G – Dr. Barrie Trower: Zerstörung von Mensch (2) Achtung Neonazi 2.0 (1) Achtung Wasserprivatisierung! „EU“ macht Wasser per JEFTA-Abkommen zur Handelsware (1) ACHTUNG: Feiger Überfall auf Frank Magnitz im Video! (1) ADELANTE ESPAÑA (1) Adelinde Gespräch – Vorstellung einer sinnvollen Netzseite (1) Adolf Hitler über Herrschaft des Kapitals (1) Adrian Ursache (1) AfD (2) AfD – Erfolgloser Eilantrag auf Untersagung von Äußerungen des Bundesinnenministers (1) AfD -Politikerin rastet nach Morddrohungen aus!! (1) AfD-„EU“-Parteitag—Systemler keuchen unter der nationalen Kraft (1) AfD-Fraktion wirft Doris Fürstin von Sayn-Wittgenstein raus.. (1) AfD-Kundgebung in Berlin mit 10.000 Teilnehmern (2) AfD-Landesvorstand NRW (1) AfDey! (1) Affäre Maaßen (1) Afghane (18) vergewaltigt 13Jährige (1) Afghane legt gleich drei Züge in Bayern lahm (1) Afghanistan (12) Afrika – die Schwarzen – die wahre Geschichte über ihre „Unterdrückung“…Teil 1 (2) Afrikaner-Asylrotte schlägt Polizei in die Flucht! (1) AH – Rede über den 9. November 1923 (1) Ahnensegen (2) AKKAM-Wahl (1) Aktionen für Freilassung von Ursula Haverbeck (1) aktuell (4) Aktuelle Stunde: Senat Berlin Frauenmarsch (1) Aktuelles – unglaubliche Fakten (1) Alexander 115 – 1 (1) Alfred Schaefer (5) Alfred und Monika Schaefer sprechen über ihren Urgroßvater (3) Alice Weidel (1) Aliens und UFOs stürmen die Erde (1) Alle Beweise: „Flüchtlingskrise“ folgt einer Strategie und wurde von langer Hand geplant!. (2) ALLE FUSSBALLFANS! Die Europameisterschaft 2020 wird (so wie bis 2010) nicht mehr stattfinden (1) Alle Parteien im Bundestag außer AfD betroffen: Hacker haben massenweise Daten (1) Allgäu versinkt im Schneechaos. Was lernen wir aus dieser Situation (1) Allgemein (4.243) Fernsehen Souveränität Bilderberger HAARP (2) Flutopfer (1) LTE Erhöhung Strahlenbelastung (1) Sky Deutschland – Sprechende Fenster (1) Wasserrecht (1) Alliierte (302) Überwachungsrechte (13) Umerziehung (22) Verbrechen am Deutschen Volk (247) Welthetze gegen Deutschland (16) ALLIIERTE KONTROLLRAT (1) alliierte Verbrechen an Deutsche (1) als Köder missbraucht…? (1) alte Rechte und warum alles ganz einfach ist (1) Alternative für Deutschland (33) Höcke besiegt „die Fratze des Terrors“ und zieht als zweitstärkste Kraft mit seiner Flügel-AfD (1) Alternative Nachrichten (Radio) 24.04.19 (1) Altnickel (3) Am 08. Mai 1945 siegten die von den Auserwählten des Leibhaftigen aufgehetzten Völkerscharen… (1) am 11.10.18 wurde die erste Hausdurchsuchung beim Volkslehrer vorgenommen (1) Am besten Deutsch sprechen…Fussball und antideutsches Verhalten..Özil und Co…. (1) am Ende…die deutsche Polizei (1) Am Freitag! Zu Greta! Für die Zukunft! (1) Am Tag der Deutschen Einheit – schöner Feiern ohne Merkel! (1) Amadeus Antonio Stiftung (1) Amberg – Vor „Flüchtlingen“ flüchten! (1) AMC 9 out USA dunkel – Steht die Übernahme eher bevor als angenommen 336. Neuschwabenlandtreffen (1) amilie des ermordeten Leon aus Lünen: „Frau Merkel hat uns nie geantwortet“ (1) Amtlich bestätigt – immer mehr Kriminalität durch Migranten (1) an Bord der „Sea-Watch 3“ befand sich durchgehend ein TV-Team des ARD-Magazins „Panorama“ (1) An die „Europawähler“ (1) Andreas Popp – „Deutschland das war’s!“ Ein Interview mit Sprengkraft (1) Andreas Popp: Die Nerven liegen blank. (1) Andreas Popp: Wir haben keine Krise (1) Angela Merkel (59) ANGELA MERKEL – Niemals vergeben und niemals vergessen! (1) Angela Schaller (1) Angela Schaller (3) Angela Schaller – kurz und bündig (1) Angela Schaller im Gespräch mit Gerd Ittner – 3. März 2019 (1) Angela Schaller und der Volkslehrer (1) Angela Schaller und Gerd Ittner über „Selbstdarstellung“ (1) Angela Schaller zum Geburtstag (1) Angela Schallers Thingkreis Themar…Drehtag am 17. April 2019 (1) Angelika: Ernst Cran – Meinungssperre in Öhringen (1) angie (1) Angriff auf AFD-Mann Datenklau – (1) Angriffsversuch gegen Neuschwabenland und dem dort stationiertem 3. Reich (1) Angst haben! Recht & Wahrheit – Ausgabe 043 (1) Anliegen nicht erfüllt „Asylant“ ersticht Asylbeamten! (1) Anonymous (37) ANTI-DEUTSCHE (24) Anti-FA (200) Antideutsche (13) Antideutsche vs Patrioten (285) Antifa (9) Antifa gegen Frauenmarsch (1) Antifa spielt vorm Reichstag – dann gabs Ärger (1) Antifa sticht 16-jährigen Patrioten nieder (1) ANTIFA–gehirnloser Abschaum auf zwei Beinen…schreien trauernde Mutter (1) AntiFa-Spitze (1) Antifas sind Verlierer (1) Antisemitismus (5) Antje Sophia (1) Antwort von Moskau erhalten (1) Anwalt und Menschenrechtler Wilfried Schmitz: „Merkel betreibt Völkermord an den Deutschen“ (1) Anwohner stoppen Holocaustmahnmal (1) Appell an die Nation Rundfunk 1932 (1) Araber (19) ARD antideutsche Hetze (69) ARD gibt zu – „EXPERIMENT“ Völkeraustausch Europa (1) ARD hetzt gegen traditionelle Familien: Vater (1) ARD: „Wollt ihr den totalen Medien-Krieg?“ (1) Argentinien (1) Arkona und Swetowit (1) Armut (1) Armut in BRiD (1) Arnold Höfs (2) Artensterben (1) Arthur Schopenhauer (1) Artikel 13! EU-Parlament winkt UPLOAD-FILTER durch! VOLLGAS in die EU-Diktatur! (1) Asylanten (689) aggressive Asylantenlobby (319) Allzweckwaffe Asylbewerber (218) Lampedusa-Flüchtling (123) Asylpolitik vernichtet Demokratie…und viele(s) mehr (1) Asylrecht–Missbrauch (4) atomare Strahlung (1) Auch Deutschland darf den Globalen Pakt nicht zeichnen: Jetzt weiter Druck machen (1) AUCH FÜR ABLEHNER“! (UN-RECHT) (1) auch in Deutschland (1) Audio (701) Auf dem Deutschen Kulturfest in Breslau HEIMAT (1) auf den Spuren deutscher Opfer in Swinemünde (1) Auf die Deutsche (1) auf einer weiteren BRD-Veranstaltung voller Gehirngewaschener (1) Auf ins neue Kampfjahr 2019! – Ausgabe 041 (1) Auf nach Lüneburg am 01.02.2018 – ein Bürgermeister braucht uns (1) auf nach Moabit! (1) Auf nach Nürnberg am 30.6. 12 Uhr! Für die Freilassung aller politischen Gefangenen (1) Auf nach Nürnberg! Redefreiheit-Demo am 30. Juni 2018 (1) Auf Stimmenfang in Moabit (1) Auffälligkeiten (3) Aufgedeckt – Die inszenierte YouTube Täuschung….und UN-Migrationspakt (1) Aufklärung (275) Agenda 21 (1) Ökolüge (2) Bestandsdatenauskunft (2) Bradberry: „Das Märchen vom bösen Deutschen“…ein US-amerikanischer Marine-Offizier und Dipl.-Politologe spricht Klartext! …mit AUDIO (1) Brief- und Postgeheimnis (2) Ellen Michels (1) Energiewende (4) Entwicklung im Rechtssystem (3) Faschismus (2) Geburtsurkunde – Schuldverschreibung (1) Genetisch veränderte Bäume (1) Lyme-Borreliose: Eine Krankheit aus dem Waffenlabor der Armee (1) Migranten bedrohen den sozialen Frieden (12) mpfen – Anatomie eines schmutzigen Geschäfts (1) NSA-Überwachungsprogramm (5) Organspender in Gefahr (1) Satanische Welt (1) So lügen Journalisten (4) Wasser statt Benzin (1) Aufklärung (9) Aufkleberaktion (1) Auflösung (1) Aufnahme von Migranten komplett gestoppt (1) Aufruf (1) AUFRUF !!! werdet endlich aktiv!!!!! (1) Aufruf zur Demo gegen das Migrationspakt! am 1.12. um 14 Uhr am Brandenburger Tor (1) Aufruf zur Demo von Eltern gegen Gewalt in Essen am 06.05.2018 (1) Aufruf: Heimat schützen – Wahlbeobachter werden! (1) AUFWACHEN CDU-Wähler! – Das Dokument des Verrats (1) Aus aktuellem Anlass – Wo bleibt der Aufschrei…Vergewaltigungsfälle in Deutschland (1) Aus dem Westen was Neues | HEIMAT (1) Aus Gellerts Leben – Ein deutscher Bauer trifft einen deutschen Dichter (1) ausführlicher (1) Ausgabe 008 (1) Ausgabe 011 – 09.02.2018 (1) Ausgabe 012 – 16.02.2018 (1) Ausgabe 033– 13.11.2018 (1) Ausgabe 048 – Dank an unsere Zuschauer (1) Ausgebrannt (1) Ausland (2) Ausländer bevorzugt, Deutsche benachteiligt (228) Ausländer-als Polizei (2) Ausländergewalt der tägliche Terror (593) Türken (2) Ausländerkriminalität (3) Ausländerproblematik – „Süd-Tirol hat sich verändert (1) Ausserirdische (1) Australien (8) Australien (1) Australien: Dürre und Feuer fabriziert (1) Auswandern (15) Australien (3) Kanada (2) Panama Finca Bayano (1) Auswanderung (28) Axel Schlimper – Lesertreffen 2019 (1) “Geheimvertrag” von Aachen: Der Anfang vom Ende der EU? (1) „ADAC – Anti-Deutscher Automobil Club“ (1) „ALLES GUT“ (1) „Übelster politischer Kindermissbrauch“ in Kindergärten: AfD stellt kleine Anfrage wegen Broschüre der Amadeu-Antonio-Stiftung (1) „Bewegt was Hand in Hand“ in Mainz am Ernst Ludwig Platz – Demo gegen Migrantengewalt (1) „Biblischer Auftrag“! Papst von allen guten Geistern verlassen (1) „Der tägliche Wahn“ (10) „Deutsch leben“ und „Deutsch handeln“ (1) „Deutsch sein“ (1) „Europa soll schwarz werden“…Afrikanisierung Europas soll auf Anordnung der EU (1) „Grund“ für Razzia & Strafbefehl (1) „Ich sehe was (1) „Merkel muss weg!“-Demo in Hamburg (1) „New York Times“: am 31. Oktober 1919 (1) „NS Heute“ mit Ursula Haverbeck als Titelthema (1) „Ode an Oma“ – Replik auf das Lied „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ (1) „Recht auf deutschen Kindergarten garantieren!“ (1) „Reichsflugscheibe“ auf Video gebannt – Ingo Köth INFORMIERTE 2012 über Stiftung VOLKSDEUTSCHLAND (1) „Vereinigte Staaten von Europa“: Schulz (1) „Volkslehrer“-Veranstaltung (deutsche Kultur) in Dresden vorzeitig aufgelöst (1) „WEIHNACHTSGRÜSSE“ von INVASOREN!.. (1) Ägypten (13) Änderung des Dublin-Abkommens gemeinsam verhindern (1) Änderung des Dublin-Abkommens gemeinsam verhindern (1) Änderung des Alpenplans (1) Österreich (373) Asylanten (77) inksextreme Türkin in den Nationalrat (8) Kirchen abfackeln -Drogen (2) Linke (15) Migranten (34) Muslime (21) Netzwerke des Islam (11) Österreich sagt nein zum UN-Migrations und Flüchtlingspakt! (1) Österreich sagt nein zum UN-Migrations und Flüchtlingspakt! (1) Österreich tritt dem UN-Migrationspakt nicht bei und stimmt dem Vertrag nicht zu (1) ►DU MEIN DEUTSCHLAND◄ (1) ►WIE EIN LÖWE◄ (1) Über 5.000 € pro Monat (1) Über Parteien (1) Überfall auf 96-Jährigen (1) Überfall auf Wiener Kirche – Katholische Willkommenskultur rächt sich (1) Überfallener AFD-MdB und die Skandal-Reaktionen vom linksradikalen System… (1) Übergriffe auf Polizisten in Regensburg von Afghanen (1) Überlebenskampf hautnah – Survival-Kurs 🔥 bei Wolfszeit – Teil 1 (1) Überlebenstechniken (1) Überlebenstipps auf Kroatisch und Grüße aus dem Königreich Deutschland (1) Überwachsungsstaat (2) Überwachung (5) Aufruf zum Widerstand (1) §116.1 Staatsangehörige + Wahlrecht/ AFD+ „Gelber Schein“ (2) «Globaler Pakt für Migration» – Schwarz auf Weiss…. (1) öffentlicher Brief an Oliver Pocher (1) über das Unrechtsregime (1) über Rassismus im Alltag: Neue Weltordnung (1) über wichtige globale Ereignisse der Kalender Woche 27 (1) BACHO oder GRABSCHO? Grüner Sexualstraftäter flüchtet vor mir! (1) Bad Oeynhausen: Nach Rausschmiss aus Disko: 18 Araber greifen Türsteher an u schießen mit Pistolen (1) Baden für den Endsieg PRORA auf Rügen im Wandel der Zeiten HEIMAT (1) Baden-Württemberg (30) Bildungsplan (1) Banken Crash (65) Bankenkrise (53) Bankenschließungen (1) Bankenunion (26) BAR Britisch amtlich anerkannte Registratur (2) Bargeldabschaffung (7) Bargeldverbot (22) Bayerische Guantanamos sowie Preußische KLs mittels Kulturbereicherungen und Antifa-Gewalt einführen (1) Bayern (100) München (37) Bayern gegen Linksextremismus (45) Bayern will Kreuze in allen Dienstgebäuden (1) Bayerns umstrittenes Polizeigesetz (1) BÜRGERKRIEG“! Dank Merkel jetzt endlich auch bei uns! (1) Bärgida (1) Börse (2) Bücher (4) Bündnis gegen Deutschland! Generalstreik 3. bis 7. April 2018 (1) Bürgerkrieg (92) Bürgerkrieg in Deutschland 2020!. (1) Bürgerkrieg in Deutschland und Europa (1) Bürgerkrieg in Deutschland und Europa- Prophezeiungen & Experten-Meinungen (1) Bürgerkrieg in Kandel: Linksextremisten machen Jagd auf Polizisten und friedliche Demonstranten (1) Bürgerkriegsähnliche Szenen in Freiburg: Linke extrem aggressiv gegen Polizei und Demonstranten (1) Bürgermeister Herrn Dr. Scharf (1) Bürgermeister verlangt Verurteilung krimineller Asylbewerber (1) Bürgermeister von Kandel ist gegen Sicherheit für Frauen (1) Bürgermeister-Kandidat für Sondershausen: JAN HARTUNG (1) Bürgerprotest (8) Bürgerproteste in Frankreich (1) Beatrix von Storch (27) deutsche Kultur (3) europäische Wirtschaftsregierung (1) Beatrix von Storch (1) Beatrix von Storch (3) Beatrix von Storch: „Das Ergebnis der Grünen ist irrelevant“ (1) beängstigend (1) Bedrohung der Freiheit der Menschen und der freien Medien durch POLIZEI-STAAT im Bund und der „EU“ (1) Beeinflussung in Schulen (1) Befreiung (3) Befreiungskriege (2) Beginnt Trump mit dem Iran das Welt-Endspiel (1) begleitet von Protesten von etwa 400 Anhängern von AfD und Pegida (1) Behörden werden eingeschüchtert (1) Behördenwillkür (9) Antonya (4) Landwirt Alois Merk (2) Behinderter entzaubert die Grünen. (1) Beim Schild und Schwert-Festival in Ostritz Teil 1 (1) BEITRÄGE (1) Bekanntgabe (3) Bekenntnis zu Deutschland – Nationaler Widerstand (1) Belgien (19) Belgien: Europa brennt (1) Belgischer Geheimdienst findet Lehrbuch zur Judenausrottung – Panik bei Juden (1) benötigt unsere Unterstützung. Er liegt im sterben….. (1) Benefiz-Veranstaltung: „Honigmann – (Gedenk)- Treffen“ 25.- 26. August 2018 (3) Benjamin Freedman (3) Bericht aus Berlin…Kann denn Muttersprache Sünde sein? (1) Bericht aus dem Wedding und Kontroverses – Preisvideo für Blitzmerkerin (1) berichtet über das Neueste was sich erfüllt von Alois Irlmaier (1) Berichtsfälschung deutsche Medien (253) Berlin (333) Hauptstadt der Feigheit (18) Immigrantengewalt (7) Tag der Patrioten (1) Berlin trägt Kippa – und wehe (1) Berlin-Kreuzberg: Bayrische Schülergruppe wird von Männern (1) Berliner (1) Berliner Polizei kapituliert (1) Berliner Volksfeindebank windet sich (1) Berliner Werbewahn gegen die guten Sitten – und gegen Deutsche (1) BESCHÄMEND! DEUTSCHLAND – ein Land (1) Beschlagnahmung (1) Besetztes Kriegsgebiet Deutschland? (1) Bestechung (1) BESTIEN-zweibeinige Bestien…Gastrecht-missbrauchende Invasoren (1) Besuch bei der Wiege der BRD – die Villa Rothschild im Taunus (1) Betrug (37) Bevölkerung wird für dumm verkauft (1) Bevölkerungsaustausch (26) Bevölkerungsaustausch in den Tagesthemen (1) Bevölkerungsaustauschprogramm (23) Bevölkerungsentwicklung (1) BEWEIS Antifa bezahlte Berufsdemonstranten der alliierten Besatzer (1) Bibel (6) Bielefeld (3) Bilderberger (79) Bilderberger-Meeting in Turin (1) Bildern und edlen Tropfen (1) Bildungs-Katastrophe (49) Bildzeitung und HAARP (1) Birthe hat die Nase vom „Linkssein“ voll | IM GESPRÄCH (1) Björn Hoffmann – Führen. Folgen. Zusammenarbeiten (1) BKA: „Rasse bestimmt die Kriminalität“ – Hitler erneut bestätigt (1) BLAMAGE! Merkel sturzbesoffen bei Pressekonferenz (1) Blasphemie (6) Blut und Ruinen (1) Bluthetze gegen den Deutschen Björn Höcke (1) Bluttat in Hanau – MK Ultra im Spiel (1) BND: Es kommen keine „Flüchtlinge“ (1) Boa ey! Ein auslaendischer- und „möchtegern Deutscher“ Fußballer (2) Bochum (12) Bochum-Grumme: Stichverletzung (1) Bochum: Auch VFL-Fans zeigen Solidarität mit Ursula (1) Bomben-Attentat (1) Bomben-Holocaust an Dresdner Zivilbevölkerung: Historikerkommission fälschte Opferzahlen (1) Bombendrohung: Rathäuser in mehreren deutschen Städten evakuiert +++ Polizei mit Sprengstoffspürhunden im Einsatz (1) Bonn (1) Brandbrief (1) Brandner (AfD) im Gespräch: „Moslems sind hier (nur) Gäste“ – Merkel? „Anklagen. Einknasten. So!“ (1) Brasilien (1) Brauchtum (2) Braun hat RBB anGEZeigt (1) BRAVISSIMO!!! – ITALIEN beschlagnahmt „Rettungsschiff“ „Mare Jonio“! (1) BRÄUTIGAM festgenommen! UNFASSBARES DRAMA.. (1) Brüssel (132) BRD ein Irrenhaus ?? (353) BRD-Sender interviewte Schmidt 338. Neu-Schwabenland-Treffen 14.12.2018 (2) Bremen (24) MIRI-CLAN (5) Weihnachten ab (1) Bremen-Osterholz (1) Brennende EU (2) Breslauer Eindrücke – Deutscher Geist und Fleiss (1) Bretzenheim – Einladung und Aufruf 2019 (1) Bretzenheim am 12. Mai 2018 (1) Brexit (7) Brexit und Moschee-Blutbad – gespeist vom Widerstand gegen den „Weißen-Genozid“ (1) Brexit-Krieg (1) BRiD ein Irrenhaus (51) Ruhrgebiet (1) BRiD: Warum Du Staatenlos bist! (1) Brief – „Sie sind die verachtenswerteste und kriminellste Bundeskanzlerin (1) Briefe (62) Gerhard Ittner (2) Penner – Dr. Hans (4) Brothers MC (1) Brutale JAGD auf Frauen aber „der Gegner steht rechts“ (1) Buchempfehlung (336) AH – sein Kampf gegen die Minusseele (2) Allahs Narren: Wie der Islamismus die Welt erobert (1) Alles grün und gut?: Eine Bilanz des ökologischen Denkens (1) Als Deutschland Großmacht war (1) Als die Soldaten kamen (1) Armut ist Diebstahl – Rene Zeyer (1) Aufschrei gegen den Gleichheitswahn (1) Österreichs Kriegshelden (1) Countdown Weltkrieg 3.0 (4) Das Deutschland Protokoll (1) Das jüdische Jahrhundert (1) Das NSU-Phantom (1) Das Reich der Schwarzen Sonne.. (2) Das Tavistock Institut (1) Der Anfang vom Ende des alten Europa (1) der aus dem Fenster stieg und verschwand (1) Der General des letzten Bataillons (2) Der geplante Tod (7) Der geplante Tod: Deutsche Kriegsgefangene (1) Der große Plan der Anonymen (1) Der Hundertjährige (1) Der Jahrhundertkrieg – Helmut Schröcke (1) Der neue Tugendterror Sarrazin (2) Deutschland von Sinnen (1) Die 3-tägige Finsternis (1) die Deutschen (1) Die Euro-Lügner (1) DIE FALSCHE ROLLE MIT DEUTSCHLAND (1) Die Freihandelslüge (1) Die Getriebenen (1) Die Grünen – Abstoßend und hässlich: Das wahre Gesicht der grünen Partei (14) Die Insider (2) Die Jahrhundertlüge (1) Die letzten Europäer – Das neue Europa (1) die nur Insider kennen 2 (1) Die Prinzipien der Kriegspropaganda (3) Die Sprache der BRiD (2) Die verschleierte Gefahr: Die Macht der muslimischen Mütter und der Toleranzwahn der Deutschen (1) Die Zeit neigt sich dem Anbeginn (2) Diese Todesliste gibt es wirklich (1) Eine Macht aus dem Unbekannten: Deutsche “UFOs” (1) England (7) Freispruch für Deutschland (1) Geheime Machtstrukturen (2) Good Bye Mohammed (2) Hunde würden länger leben (1) In Sachen Deutschland (1) Inside Islam: Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird (2) Internationales Freimaurer-Lexikon (1) Machtwechsel auf der Erde (1) Marked for death (1) No-Go-Areas (1) PROPHEZEIUNG 2 (2) S.O.S. Germany: Wie Deutschland ausgeplündert wird (1) SCHWEINE-JOURNALISMUS (1) Selbstverteidigung im Straßenkampf (1) Sie sagten Frieden und meinten Krieg (1) Tödliche Toleranz: Die Muslime und unsere offene Gesellschaft (1) Visionen 2050 (1) Volkspädagogen (3) Was in Syrien tatsächlich geschieht (1) Wehrmacht-Untersuchungsstelle – Alfred de Zayas (2) Weltenwende (1) Weltverschwörung (1) Whistleblower (1) Wie das Projekt EU scheitert (1) WIE MEDIEN KRIEG MACHEN (1) Wisnewski (11) Vergessen (1) verheimlicht (1) vertuscht (1) Buchmesse gegen Volkslehrer – 1. Tag (1) BUMI BAHAGIA (1) Bundesamt Umwelt (1) Bundesamt zeichnet Katastrophenszenario Gravierende Versorgungsmängel (1) Bundesaußenminister löst UFO-Welle über Washington aus 326. Neuschwabenlandtreffen (1) Bundesbereinigungsgesetz (1) Bundesgerichtshof (1) Bundesländer (45) Baden-Württemberg (8) Kindesmißhandlung (1) Rotgrüne wollen Vertriebene (1) Zwangspsychiatrie Folterung (1) Brandenburg (1) Bremen (2) Hessen (5) Mecklenburg-Vorpommern (3) Ölfunde (1) Niedersachsen (6) Nordrhein Westfalen (14) Offenbach (1) Rheinland-Pfalz (2) Sachsen-Anhalt (1) Schleswig-Holstein (2) Thüringen (1) Bundespolizei (2) Bundespräsident (6) Bundestag (51) Abgabe der Stimmen zur europäischen Bankenaufsicht. (1) Deutsche UFO-Akten (1) Bundestag bestätigt: Die ethnokulturelle Identität muss erhalten werden!…Wir haben ein wichtiges Dokument in der Hand um sie zu entlarven. (1) Bundestag zur Ausländerkriminalität: 271% mehr Ausländerkriminalität! (1) Bundestagswahl (1) Bundeswehr (10) Bundesweite Aktionswoche im Juni und eine aktuelle Infoübersicht! (1) Burschenschaften (5) Buttersäure Anschlag auf Angela Merkel bei Dresden Besuch (1) C-Star (1) C-Star (1) cashkurs (2) CDU (16) CDU für die BRD…… (1) CDU trägt Mitverantwortung am BREITSCHEIDPLATZ-Terroranschlag! (1) CDU-Aussteiger packt aus ► Es gab niemals eine Flüchtlingskrise! (1) CETA (1) Chauvinismus – Axel Schlimper in Gera (1) Chemnitz – Angela Merkel hat ganze Arbeit geleistet! (1) Chemnitz – Deutsch Stolz Drauf Fest am 18.08. (1) Chemnitz – Im Osten wird es beginnen! (1) Chemnitz ist erst der Anfang! (1) Chemnitz Konzert gegen R (1) Chemnitz Trauermarsch 01.09.2018 (1) Chemnitz…#wirsindmehr – Eine Party über Leichen… (1) Chemnitz: Wer kennt diese „Neo-Nazis“?…paramilitärische Terrororganisation aus V-Leuten und bezahlte „Antifa“ (1) Chemo- Therapie: Offener Brief einer MTA über Giftstoff (1) Chemtrail (48) Geo-Engineering (12) Nanopartikel (19) Wetterphänomene (16) Chemtrails (10) Chemtrails….alle Bilder sind Original und nicht bearbeitet (1) China (11) CHRIS ARES (1) Chris Ares ►Du mein Deutschland◄ (1) Chris Ares-ICH BRAUCHE HILFE!!!!! (1) Chris Ares: MEINE WEIHNACHTSANSPRACHE! (1) Christen (70) Christenverfolgung (205) Judenverfolgung (7) Christian Lindner über deutsche Flüchtlinge (1) Chrupalla schlägt Lindner (1) chweizer Blatt nennt NetzDG „Volkserziehungsprogramm“ (1) CIA (1) City of London (1) Cleon Peterson (1) CLINTON “STOPPT EINWANDERUNG NACH EUROPA ! (1) compact (4) Compact-Konferenz (1) concept – Tötungs- und Entmenschungsplan (1) concept-veritas (47) Abartigkeit als Normalität und Harvard-Rassismus (1) Lüge als Wahrheit (1) Satanismus als Humanismus (1) Unsere einzige Rettung: „Globales Chaos zur Neuen Weltordnung (1) Unwerte als Werte (1) conrebbi (3) CORONA (4) Mediziner und Wissenschaftler klären auf (1) Musterschreiben-Vorlage bei Impf-Nötigung (1) Prof Dr Stefan Homburg (1) Cottbus – Neues Zentrum des Widerstandes (1) Cottbus: „Gebt auf eure Kinder acht – Merkel ist noch an der Macht!“ (1) Cottbus: Syrer und seine Frau schlagen nach „Merkel muss weg“ auf Journalisten ein (1) CSU (9) CSU bekräftigt (1) CSU gegen Merkel…Beitrag von Ulrike Trebesius (1) CSU gegen Merkel…Beitrag von Ulrike Trebesius (1) CSU-Schwindel…„Asylkompromiss“ vom Donnerstag bedeutet: Nichts ändert sich an unseren Grenzen (1) Curio zum UN Migrationrationspakt: „Und wir alle sollen diesen Wahnsinn noch bezahlen!“ (1) daß der Islam auch künftig nie zu Deutschland gehören werde (1) Dalai Lama warnt vor zu vielen Migranten (1) damit würden sie das „Deutschen-Keulen“ vielleicht beenden (1) Daniel Cohn-Bendit (1) Dank an die Antifa für eine wunderbare Weihnachtsfeier! (1) dann Chemnitz! (1) das auf Knien lebt! (1) Das Deutsche Reich oder die unauflöslichen Rechte der Deutschen (1) Das Ende eines politischen Schauprozesses (1) Das Ende unserer Zivilisation + Merkels Anregung dazu (1) Das Ende von Chris Ares? (1) das euch hören und sehen vergeht!! (1) Das Frauenbündnis (9) DAS GEHEIMNIS HINTER DER JÜDISCHEN WELTHERRSCHAFT (1) das Hakenkreuz…die Lügen der Zeit seit Ende 1945 (1) Das kann doch unseren Lehrer nicht erschüttern! (1) das Lied – von Ernst Cran (2) Das Lied aus der Linde (1) Das Lied der Linde (1) Das Märchen von Rassismus und Integration! (1) Das Migrationsproblem (1) Das Migrationsproblem (1) Das Neue Deutschland in der Inneren Erde… (1) Das Systemsyndikat enthüllt Merkels Tötungspakt und entlarvt AfD-Verräter (1) DAS WARS! Mein herzliches Beileid für unsere Bundeswehr! (1) Das Ziel ist jetzt der Weg (1) dass es keine Einheimischen mehr gibt: (1) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ab 25. Mai (1) DÜSSELDORF (4) Dänemark (31) (Moslems) attackieren einheimische Mütter (2) Muslimterror (7) Déjà-vu (1) Döbeln Leipzig – Das Jahr der Spannung (1) düsteren Prognosen für Deutschland (1) DB Schwulen-Verehrung (1) DDR 2.0 – Es ist vollbracht! (1) DDR 2.0 – Es ist vollbracht! (1) DEFEND EUROPE (12) Defend Europe: Alpenroute blockiert (1) dem hat man sein Gehirn geklaut“ (1) dem Lehrer geschuckt (1) Demo gegen den Migrationspakt in Berlin am 11.11.18 um 12 Uhr Washingtonplatz (1) Demo gegen den Migrationspakt- 4.11. in Wien (1) Demo gegen den Migrationspakt- 4.11. in Wien (1) Demo gegen massenhaften Clan-Nachzug (1) Demo in Chemnitz nach Mord an Deutschen (1) Demographie (19) Demokratie und Pressefreiheit (1) Demonstranten in Köthen (1) Demonstration (83) Demonstration 03.02.2018 COTTBUS (1) Demonstrationen im März 2018 (1) Demonstrationen sind Unsinn (1) Demonstrationen: Gesamtliste aller Termine im Jahr 2018 (2) Demonstrationen: Gesamtliste aller Termine im Jahr 2018 (1) Demos für das Vaterland der Deutschen (1) Den Kessel Buntes überlebt! (1) Den Linksfaschisten die Hoheit über die Straßen Deutschlands wegnehmen (1) den macht man platt (1) Den Opfern der Willkommenspolitik ein Gesicht geben (1) Den Völkermord auf den Rheinwiesen überlebt – Teil 1 (1) Den Völkermord auf den Rheinwiesen überlebt Teil 3 (1) Denglisch-Engleutsch (3) denn sie wissen was sie tun! (1) Dennis Ingo Schulz TTA (5) Der „Reichsbürger“-Film – Die GANZE Wahrheit! (1) Der „Masterplan Migration“ im „Ein Prozent“-Check (1) der öffentliche Nahverkehr (1) Der Christchurch-Hoax und der Rattenfänger der zionistischen IB M.S. (1) Der Deutsche geht arbeiten- der Invasor informiert sich bei „Zanzu“ über Sex (1) Der deutsche Widerstand gegen das Unrechtssystem (1) der die Volksverdummung massiv unterstützt… (1) Der Diktatorpapst (1) Der erste Sieg! Österreich pfeift auf den Migrationspakt (1) Der erste Wasserwerfer (1) Der Fall Pamela und die Hintergründe (1) Der Fall Ursache – Der Volkslehrer im Gespräch mit Adrian (1) DER FASCHISMUS DES 21. JAHRHUNDERTS (1) Der Focus und die Reichsbürgerarmee (1) Der geheime Sumpf der EU: Verschwörung gegen das Volk (1) Der geplante Tod ▶ Doku ▶ Hooton Plan (2) Der germanische Kalender (1) Der Globalismus beginnt in Paris zu brennen! (1) Der Grund warum die Reichsdeutschen nocht nicht offensichtlich Eingeifen (1) Der Kampf für und gegen das Globalsystem wird härter (1) Der Klinikum-Skandal und was die Familie Chebli damit zu tun hat (1) der Macher von Werkkodex (1) der muss irre sein Wien als Folter Guantanamo von Schmidt 18.01.2019 (1) Der Pendelschlag vom Bösen zum Guten ist nicht mehr zu stoppen (1) Der Schäfer-Prozess geht weiter – ein Lagebericht (1) DER SCHILDBÜRGERSTREICH IN DRESDEN…Zusammenfassung des Geschehens „Für deutsche Kultur in Deutschland“ in Dresden (1) Der schlimmste Wirtschafts-Zusammenbruch aller Zeiten wird definitiv kommen. (1) der Sieger und Verlierer (1) Der Tag der Zivilcourage führt sich selbst ad absurdum (1) Der Tagesbote Ausgabe #1 (1) Der Tagesspiegel zeigt (1) Der Täter von Münster (ein Kurde) (1) Der UN Flüchtlingspakt – Den kriegen wir auch noch (weg) (1) Der VL fährt nach Dachau und ent-schuldigt sich (1) Der VL im Nazikiez (1) Der Volkslehrer (116) Der Volkslehrer (1) findet Atlantis EXPEDITION Teil 1 (1) Der Volkslehrer (200) Der Volkslehrer antwortet – Nr. 1 (1) Der Volkslehrer erzählt vom 60 km Marsch – Lesertreffen 2019 – (1) Der Volkslehrer ist zurück – mit modernster Technik! (1) Der Westen steht auf (1) Der Westwall – Gestern und Heute (1) Der Widerstand wächst (1) Der Zug fährt immer schneller bergab (1) deren wir aufsitzen!! (1) Dessau (1) Deutsch ins Grundgesetz! (1) Deutsch sein trotz 70 Jahren Umerziehung (1) Deutsche (1) Deutsche Bahn (1) Deutsche Bank und (1) Deutsche Dichter und Gelehrte (14) Heinrich Heine (1) Johann Friedrich Dieffenbach (1) Deutsche Erfindungen (2) Deutsche Flucht und linke Lügen (1) Deutsche Geschichte (203) 18. Januar 1871: Gründung vom Deutschen Reich (14) Befreiungskriege 1813 (10) Deutsche Gedenktage (34) deutsche Jahrhundert (5) deutsche Monatsnamen (1) Gerhard von Scharnhorst (1) Hambacher Fest (2) Königsberg (17) Paulskirchenverfassung 1848 (1) Rothschild (1) Siebenjährigen Krieg (1) Theodor Körner (6) Was ist deutsch (5) Deutsche Hiebe per Post (1) Deutsche im Krieg+SS-UFO-Macht hat welche Waffen 343. Neuschwabenlandtreffen Schmidt (1) Deutsche können sich wehren…Zivilcourage in München (1) Deutsche Kinder als Opfer: So wurde der kleine Elias von einer Albanergang blutig geprügelt. (1) Deutsche Kultur – Volkslehrer – Berlin Rede von Andi Hoffnung (1) Deutsche Kultur – Volkslehrer – Berlin Rede von Baldur Landogart (1) Deutsche Kultur in Deutschland …länger (1) Deutsche Leistungen (6) Deutsche Lieder (18) Deutsche ohne Migrationshintergrund bald eine Minderheit (1) Deutsche Opfer (110) August 2013 (1) Bomberangriff auf Köln (1) Gedenkveranstaltung (9) Juni 2013 (1) Rheinwiensenlager (6) Vertriebene (25) Deutsche Ostmark (1) deutsche Patente (2) Deutsche Reich (362) Adolf Hitler (19) Arbeitslager (1) Bombardierung Dresden (5) Danzig (7) Deutsche Volk (63) Erinnerungen (7) Geschichtsfälschung (9) Ingo Köth (1) Kaiserreich Wilhelm II. (14) Karl der Große (1) Königsberg (12) Memelland (7) Neuschwabenland (16) Oberschlesien (2) Ostgebiete (21) Pommern (5) Ostpreussen (25) Preussen (14) Reichsbürger (10) Rochus Misch (1) Rudolf Hess (3) russische Militärarchiv (3) Schlesien (10) Soldatenporträt (3) Sudetendeutschen (2) Deutsche Schülerin muss richtige Gesinnung unterschreiben (1) Deutsche sind Staatenlos und ohne Eigentum(DEUTSCH vertont) (1) Deutsche Sparer sollen für Europas Banken haften (1) Deutsche Sprache (21) Esperanto“ der Weltliteratur (1) Deutsche Stimme – die andere Meinung (1) Deutsche Tugenden und Ahnen (18) deutsche Volk (1) Deutsche“ Unholde machen Mallorca unsicher? – Aktion 40k startet (1) deutschelobby Spezial (634) Erzengel Michael (1) Juden zahlen Kopfgeld (1) RFID Chipping (3) Deutschen Mädchen (4) Deutschenfeindlichkeit (267) Deutsches Kulturfest Berlin…Aufzeichnung der Direkt-Übertragung (1) Deutsches Kulturgut: Danzig (1) Deutsches Maedchen: Freiheit für Ursula Haverbeck – Eine Stimme für eine Stimme! (2) Deutsches Mädchen – Freiheit für Ursula Haverbeck (1) deutsches Mädchen wurde von Afghanen abgestochen (1) Deutsches Mädchen: Spieglein (1) Deutsches Reich (202) Deutschfeindlich (433) Deutschfeindliche Hetze (217) Deutschfeindliche Sprüche (106) Deutschland (896) BRiD (202) Kolonie fremder Mächte (5) marode Strassen (1) Militärverwaltung für die SHAEF Kontrollratsgesetze (4) Staatsschulden (2) Wirtschaftsunternehmen (4) Heimat (11) Neudeutschland – Königreichs Deutschland (1) Patriotismus (7) Sebastian Vettel (1) Sylvia Heißenberg (1) Preussen (9) Souveränität Deutschlands (14) Deutschland (1) Deutschland – ein Land im Klammergriff der Heuchelei! (1) Deutschland am Scheideweg…2020 geht das Schlachten los…sagt Direktor von CIA (1) Deutschland außer Rand und Band (2) Deutschland einsam für Migrationspakt ? (1) DEUTSCHLAND endlich bald gerettet!!! Kampf gegen Rechts (1) Deutschland Erwacht 2018 – 2022 (1) Deutschland Erwacht 2018-2022 — Vorschau (1) Deutschland erwacht: Trilogie inklusive „Dritte Macht“ (1) Deutschland gegen die _Neue Weltordnung_ (Rede im Berliner Sportpalast) (1) Deutschland gutes Land….. (1) Deutschland im Kriegszustand – Die Feindstaaten-Liste – „Friedensvertrag nicht beabsichtigt“ (1) Deutschland ist deutsch! (1) Deutschland ist gespalten – Endlich!…besser gespalten als einheitlich Suizid-süchtig (1) Deutschland ruft zum Generalstreik auf! Niemand geht zur Arbeit (1) Deutschland soll abgeschafft werden (1) Deutschland soll jährlich zusätzlich über elf Milliarden € für die „EU“ zahlen (1) Deutschland souverän (1) DEUTSCHLAND ZITTERT! Rakete verhaftet! (1) Deutschland-Magazin…das deutschfeindliche Verhalten der Linken…keine Integration…Geschichte (1) Deutschland-Mexiko – Pleite unvermeidlich! (1) Deutschlandlied (1) Deutschlands Eingriffe in die Freiheit des Internets inspirieren die Diktatoren der Welt (1) Deutschlands einzige Rettung: 51 Prozent! (1) Deutschlands Totalausfall: Andreas Popp im Gespräch mit Eva Herman (1) Deutschsprachige Ärzte werden entlassen (1) DHL: „Achtung: Nur für ANERKANNTE FLÜCHTLINGE (1) die „Irrenanstalt“ brennt (1) Die „Verdammten der Globalisierung“ treiben zur Nationalen Weltrevolution (1) Die 23 Ziele des Migrationspakts entlarven ihn als Illuminaten-Werk (1) die AfD und §130 (TEIL 1) (1) Die alte jüdische Weltordnung versenkt sich gerade selbst (1) die Amerikaner wolllten gegen Kriegsende einen großen Teil der deutschen Bevölkerung mit Giftgas vernichten.* (1) die anderen Varianten (1) Die Anti-Natsipiefkes – Oder NATSIPIEFKE JETZT (1) Die Antirassismuswochen haben begonnen – der Bericht (1) Die „Enzyklopädie der Wahrheit“ ist zurück – härter und stärker denn je! (2) Die „Neuansiedlung” startet auch offiziell (1) Die „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“ ist führend beim Völkermord an den Deutschen (1) Die „Wilde Jagd“ in den Rauhnächten und „Wotans wütendes Heer“ (1) die über einen türkischen Familienvater herfielen (1) Die Bahn funktinoiert kaum wie sie sollte (1) Die Dämonisierung Deutschlands – ES REICHT! (1) Die Deppen-Deutschen sollen den EU-Finanz- und Migrationskapitalismus bezahlen (1) Die Destabilisierung Deutschlands (1) Die Deutschen Konservativen e.V. (2) Broschüre zum verteilen: „Das Theater um Greta und die Klima-Hysterie“ (1) Die Deutschen Konservativen e.V. (1) Die Einschläge kommen näher…youtube-Sperre (1) Die Entgrenzung Deutschlands (1) Die entscheidende Brexit-Woche erinnert an die letzte Augustwoche 1939 (1) Die Erfindung von Menschenrassen durch den Allvater – Ausstellung in Dresden (1) Die erste Einsendung meines Aufrufes zur Ent-Schuldigung (1) die Erzikone des kulturchristlichen Europas ist zerstört…“ALLAH IST GROSS“ (1) Die EU-Vereins-Wahlen bestätigen die Lebendigkeit der nationalstaatlichen Idee (1) Die ganze Welt muss erkennen das die „EU“ eine von Verbrecherbanden geführte Diktatur ist! (1) Die Gefahr eines 3. Weltkriegs ist größer denn je (1) Die Geheimbotschaften der Madonna (3) Die gelben Westen – eine weitere Farbrevolution? | AKTUELL (1) die genauso denken! (1) Die Grünen – Abstoßend und hässlich: Das wahre Gesicht der grünen Partei (1) DIE GROSSE TÄUSCHUNG! – Merz und Drehhofer kämpfen weiter für den Bevölkerungsaustausch! (1) Die Heimat in und um uns (1) Die Hetze gegen das Deutsche Volk…. (1) Die Identitäre Generation (10) die Ihr sehen werdet – sehr sehenswert!…Teil 2 (1) Die immense Bedrohung durch den UN Migrationspakt – Interview Petr Bystron AfD (1) Die Inflation steigt (1) Die Inquisition ist eingeleitet (1) Die isolierte Diktatorin und ihr gehirngewaschenes Volk! (1) Die juristische und politische Ebene bei Gericht (1) Die Justiz nimmt uns ernst! Recht & Wahrheit – Ausgabe 042 (1) Die kleine unkorrekte Islam-Bibel. Tötet die Ungläubigen! (1) Die komplette Leine des Grauens vor dem Kanzleramt (1) die Kraft gibts (1) Die Kriegsallianz gegen die Deutschen (1) Die Kriegsgefahr ist real (1) die Lösung und mehr (1) Die Leichen junger Mädchen pflastern den Weg der Merkelschen „Willkommenskultur“ (1) die letzten Beiträge 2019. (1) Die linke Gefahr – Das Leichengift der gescheiterten Linken (1) Die Macht der Moschee (1) Die Merkelisten hinterlassen Schwefel (1) Die Mitteldeutsche Zeitung sagt nichts und doch alles (1) Die MZ deckt auf: Justizwillkür und Entfremdung allenthalben (1) Die neue Weltordnung der Killuminati-Fraktion (1) die nicht sterben wollen“….negroide Dealer im Görlitz-Park (1) Die Rückkehr des Reiches (2) Die Re-GIER-ung löscht das eigene VOLK aus – Sind die Deutschen dumm (1) DIE RECHTE – Fernsehspot – Ursula Haverbeck [Europawahl 2019] (1) DIE RECHTE – Radiospot „Ursula Haverbeck Europawahl 2019“ (1) Die Republkaner (12) Die Schlacht um die Freiheit beginnt…. (1) die sich auf Deutschland gelegt hat“ (1) Die SWASTIKA (1) die Themen (1) Die Todsünden der Grünen gegen das deutsche Volk…neue Broschüre (1) Die totale Gesinnungsdiktatur – Kita-Broschüre zu „völkischen Familien“ (1) Die totale Zensur wird eingeleitet (1) Die versteckten Gefahren von 5G (1) Die von der EU inszenierten (1) Die Wahrheit über #wirsindmehr! (1) Die Wahrheit wird siegen (1) Die Weihnachtsansprache des Grauens! (1) Die Welt hält den Atem an (1) Die Welt schaut auf Chemnitz | REPORTAGE (1) Die Zerstörung der Angela Merkel! Wird Amthor antworten? (1) Die Zerstörung deutscher Gräber – Johann Thießen – Das Grab seines Vater – Gemeinde Merzenich (1) diese Botschaft geht an alle Patrioten! #wirschweigennicht (1) Diese Länder unterschreiben bis dato (14.11.18) den UN-Migrationspakt nicht! (1) Dieses Land wird von Idioten regiert! ► AfD (1) Diffamierungs– Pressekampagne (2) digitalen Schnüffler: ExpressZeitung Nr. 15 (1) Diktatur (20) Dirk Müller (15) Dirk Müller über die AFD (1) Dirk Richter (2) Diskriminerung (1) Ditib plant in Karlsruhe eine Moschee (2) Donald Trump: „Was mit Europa passiert ist eine Schande“ (1) Dortmund (9) DPHW „Deutsche Polizei Hilfswerk“ (1) Dr. Barrie Trower Teil 2: Mikrowellenstrahlung kann Wetter manipulieren+ Leben zerstören (1) Dr. Blex (1) Dr. Gunter Kümmel – Selbstbehauptung-die Idee des Nationalsozialismus… (1) Dr. Hans-Joachim Maaz: Von der Demokratie zur Diktatur der Irrationalität (1) Dr. Joachim Mutter – 5G – Wir werden alle verstrahlt – Die Gefahren aus Sicht eines Mediziners (1) Dr. Stahl (1) dreckiges Spiel mit uns (1) Dredener Bombenterror (1) Drei Lieder zum Üben…nicht nur für den 19.01.2019 (1) drei Tage vor ihrem 90. Geburtstag (1) Dresden (22) Bombardierung Dresden (9) Dresden Gedenken 2018 (7) Dresden Gedenken 2019 – Trauermarsch und Kundgebung (1) dritte Geheimnis von Fatima (1) Dritte MAcht (3) dritte reich (2) Dschihadisten (1) DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) (1) DSGVO! und Bitcoin (1) DU LUDER! EIN MIR REICHTSBÜRGERLIED (1) Duisburg (14) Zigeuner-Viertel (2) Edda und Bibel – 200 000 Jahre Germanische Kultur (1) Edeka-Boykott (1) Editorial (2) Effenberg kritisiert DFB: „Hätten Özil und Gündogan rauswerfen müssen“ (1) EFSF (48) Eggert- Die geheime Geschichte 1 (1) Eggert-Die geheime Geschichte 2 (1) egierung siedelt erneut 10.000 Araber und Nordafrikaner nach Deutschland um (1) Ehre Wahrheit Heimat (1) Ehrenmal erneut geschändet – Stadt gibt sich kämpferisch! | (1) ehrenmorde (8) ehrt die Soldaten des I+II WK`es (1) EILT! BEKENNERSCHREIBEN im Fall Magnitz (AfD) – Es war die ANTIFA! (1) Ein Adler auf dem letzten Flug!…Soldaten Heinz Rökker (2) Ein Aufruf von Lisa Fitz (1) Ein Beitrag der sich jeder ansehen sollte (1) Ein Deutsches Mädchen entschuldigt sich (1) Ein Fall von linker Zivilcourage – und rechter Solidarität (1) Ein freies Deutschland Den Besatzern auf der Spur… (1) Ein Gruß aus der Weihnachtbäckerei (1) Ein gutgemeinter Rat an Angela Merkel und die Bundesregierung! (1) Ein Neger (2) Ein Prozent (10) Ein Prozent – ein_prozent – nun auch auf „Telegram“… (1) ein Rückblick: Frankreich im Vergleich…erschreckend…oder? (1) Ein Recke in Recklinghausen (1) Ein Traum wird wahr (1) Ein vielfältiges Video zum Wochenende (1) Einbürgerung (91) Einblick in die deutsche Geschichte….. German History. (1) Einbrüche (1) Einbruch: Haus der inhaftierten Ursula Haverbeck verwüstet! (1) eine ANZEIGE wäre mir eine EHRE! (1) Eine blaue Lichterscheinung in New York… (1) eine dubiose Sache (1) Eine Frau bricht das Schweigen (1) eine Mahnwache zum Gedenken an die Opfer des Merkel-Regimes (1) Eine Runde durch das strahlende Wendland (1) Eine Stadt im Mahnwahn – Unterwegs in München (1) Eine starke Geschichte zu der 5. Volkskraftwoche (1) Einfach mal Auskotzen und Kopfschütteln! (1) Einheit (1) Einigung beim Familiennachzug: Es werden Millionen kommen (1) Einladung zur Weihnachtsfeier mit dem VL in Berlin (1) Einlagensicherung für Spargeld soll abgeschafft (1) Einmal fest mit der Linken… (1) EINPROZENT.de (7) Einreise illegal (27) Einwanderung: Die schlechte und die gute Nachricht (1) Einwanderungsgesetz (2) Einzelfälle (1) Einzelfälle im Jänner 2018 (1) Elbstadt Lauenburg (1) Emi (24) Emi – Irlmaier…Prophetie (5) Emi erklärt nochmals die Einmarschverläufe und Schlachten (1) Emi erklärt…Beleidigungen (1) Emi hat Nachrichten – u.a. Morddrohungen (1) Emi meldet sich kurz…optimistisches Denken verhindert das Erkennen der Geschehnisse… (1) Emi sagt danke an euch alle (1) Emi spricht über RFID-Chip und ein vermeintliches Datum (1) Emi teilt mit (1) Emi verlässt YouTube (1) Emi zeigt die neuen Entwicklungen auf!! (1) Empfehlungen (1) EMPFINDET SCHULD (1) ENDE DER BRD DIKTATUR! (1) Ende von „EU“ und Nato (1) ENDLICH mehr Taschengeld für Invasoren! DANKE SPD! (1) ENDLICH ORDNUNG! Verkaufsflächen für negroide Schwerst-Drogendealer! (1) Endlich raus aus der Schweigespirale (1) Endlich sich befreien und wieder an Deutschland und Bayern denken… (1) ENDLICH sind unsere Kinder dran! (1) ENDLICH! Carola Rackete fordert AUFNAHME ALLER „FLÜCHTLINGE!“ (1) endloser Zustrom von zum Teil hoch-aggressiven Schwarzen Wesen (1) Endstadium-Signale (1) Endzeit (1) Endzeit! – Hannover schafft Geschlechter ab! (1) Energetisches Räucherrezept (nicht nur) zum kalendarischen Jahreswechsel (1) England (148) British National Party (BNP) (4) David Cameron (4) Islamisierung (26) English Defence League (12) ENTHÜLLT! COUNTDOWN – Ibizagate – die WAHRHEIT über BÖHMERMANN! (1) ENTHÜLLT: Ganze Wahrheit über den „Pakt“– MERKEL spricht sie ganz gelassen aus! (1) ENTHÜLLUNG! Die Wahrheit über Carola Rackete! (1) Enthüllt: Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin B. Ludwig hat ein Menschenleben auf dem Gewissen! (1) Entislamisieren (1) ENTLARVT!!! EU-WAHLBETRUG? Deutschlands Gegner in Brüssel! (1) Entschuldigung Thing-Kreis und weiteres (1) Entsetzen über schwerster Gewalt nach Stadtfest Saarlouiser Emmes…ausländische Jugendbanden (1) Er ist wieder da … und sagt danke (1) Erbauliches zum Weltfrauentag (1) Erdogan-Statue auf Platz der deutschen Einheit aufgestellt (1) Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen Verurteilung wegen Verharmlosung (1) Ergänzung – Es geht jetzt um alles! (1) Erika Steinbach (3) Erinnerungen an das Ende der heutigen BRD (1) Erklärung2018: Noch mehr Prominente solidarisieren sich mit Demonstranten gegen Masseneinwanderung (1) Erklärungen (1) Erneut Deutscher abgestochen! Am Rande Wahlbetrug in Bayern (1) Ernst Cran zum „Kippatag“ (1) ERSCHÜTTERND! Der Exorzismus der Angela Merkel (1) Erschütternde Mobbing-Stories es dem #TAGESSPIEGEL | Schul-Horror (1) Erschreckende ZDFzoom Doku: Hass aus der Moschee – Wie radikale Imame Stimmung machen (1) Erste Kriegsweihnacht seit 1945 (1) Erzieherin (1) Es begann 2015: Deutschlands Totalausfall: Eine Chronologie. (1) ES BEGINNT! PROMETHEUS geht online! (1) Es bizzelt in Basel STADTRUNDGANG (1) es bleibt spannend (1) Es brennt (1) ES GEHT LOS! 74-jähriger „Flüchtlings“helfer muss Wohnung für „Flüchtlinge“ räumen! (1) Es geht ums Überleben tut endlich was! (1) es geht weiter – in den Abgrund (1) es ist eindeutig und frei gesprochen unleugbar das es keine menschengemachte Klima-Erwärmung gibt (1) es ist eine Invasion Europas durch junge afrikanische Männer! (1) Es ist eine Invasion! (1) Es ist für uns eine Zeit angekommen (1) Es ist schon wieder geschehen: Für Deutsche Kultur in Deutschland (1) es ist uns egal (1) es ist viel schlimmer… (1) es kommt immer näher es kommt immer näher (1) es kommt näher und näher!!!!!!!!!…rechnet jetzt jederzeit mit dem Anfang eines Bürgerkrieges (1) Es lebe der Kampfgeist der alten Zeiten – Ausgabe 046 (1) es nimmt langsam Formen an (1) ES REICHT SCHON LANGE!!! 21-Jährige in Worms ermordet! (1) Es reicht!…muslimische Weiber verweigern Mutter mit Baby den Zutritt in’s Hallenbad…. (1) ES REICHT: Der SELBSTMO.RD des DEUTSCHEN: WAHNSINNIGE machen Politik und ER spielt VERBLÖDET mit (1) Es sind MILLIONEN (1) Es waren hunderte Nordafrikaner (1) ESM (60) Essay „Causa Nelson Müller versus Clemens Tönnies“ (1) Essay „Fragen an die Amadeu Antonio Stiftung“ (1) Essay „Ein Tag im Leben einer indigenen Deutschen“ (1) Essay „Vorsicht – der Einmann geht um“…mit AUDIO (1) Essay zu Propaganda anläßlich der Übergriffe in Chemnitz (1) Essay/Polemik „Überlebenstipp in Zeiten der Dauerpropaganda unter reiner debilen Frauschaft“ (1) Essen (6) Essen – 1.Mail-Demo -Verhaftung von Guido Reil (1) etzt kommt alles raus! Macherin des Jagd-Videos aus Chemnitz spricht (1) EU führt heimlich Grundrechte für alle Afrikaner ein. (1) EU Türkei (95) EU will die Bürger enteignen + etablierte Politiker helfen dabei! (1) EU-Austritt (8) EU-Kritiker (9) EU-Politik (319) „EU“-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (2) Internetzensur (4) Islamisierung – Scharia (14) Kontroll-Infrastruktur (1) Vermögensregister – Immobilien, Kunstwerken, Kryptowährungen (1) EU-Studie: Weitere 192 Millionen Invasoren muss die BRD aufnehmen! (1) EU-Toleranzpapier (1) EU-Wahl und die Zeit der Fälscher (1) EU-WAHL: Die größte WAHLMANIPULATION aller Zeiten und ihre Folgen! (1) EU-Wahlkrampf und Geisteskrankheiten in Berlin-Kreuzberg (2) Euro (484) Deutschland kein Euro-Gewinner (4) Euro-Crash (33) Euro-Kritiker (17) Eurokrise (62) Europa (246) Europa verraten und verkauft – Andreas Popp (1) Europa wird in Schutt und Asche gelegt (1) Europaabgeordneter der NPD Live aus Marrakesch (1) Europawahl und weiteres (1) Europawahl-Antritt (1) European Defence League (20) Euro_ Deutschlands Vernichtung (1) Eva Herman (17) 01.03.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 09.03.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 12.03.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 16.03.2020 bis 11:40 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 17./18.03.2020 – bis 20:20 aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 17.02.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 18.02.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 19./20.03.2020 19:00 Uhr – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 19.02.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 20.02.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 21.02.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp (1) 25.02.2020 – aktuelle Meldungen von Eva Herman und Andreas Popp – Sprachnachrichten und Text (1) einfach ekelhaft….Eva Herman: Unfassbare Gewalt in Kitas (1) Es wird immer widerlicher. Ekelhaft (1) Eva Herman (1) Eva Hermans Nachrichten – Jetzt neu: Nachrichten fast live erleben (1) FINIS GERMANIA: Eva Herman über ein Land ohne Chance (1) Eva Herman: Ihr seid Idioten! (1) Eva Herman: Was Europa bevorsteht… (1) Eva Hermann…Totalitäre Verseuchung deutscher Medien (1) evangelische Kirche (8) EX-Stasi-IM Kahane und Amadeu Antonio Stiftung drohen mir! (1) Explosionen (1) extrem starker Anstieg bei Straftaten durch Invasoren – Uwe Junge – AfD (1) EZB (26) Facebook im Schatten seiner Schuld (1) Fall „Union-Fan“: Mainstream verschweigt Täterherkunft — ich nicht (1) Fall Marcus H.: Vater zeigt Staatsanwälte an (1) Falschaussagen (289) Falschdarstellungen (132) Falsches – immer mehr Kritik ! (1) FALSE FLAG – unter Falscher Fahne (4) False Flag in Christchurch wird immer offensichtlicher: Hausdurchsuchung bei Martin Sellner (1) Familiennachzug – die Krönung der Invasion! (1) Familiennachzugs-Gesetz bringt Deutschland zu Fall (1) Familiennachzugs-Gesetz bringt Deutschland zu Fall (1) Famulus von Arminius – Der Himmel (1) FANTASTISCHE NEUIGKEITEN! Bald 10 Millionen neue Mitbürger (1) Farage fertigt EU ab: „Ein antidemokratischer Ort mit einem Haufen nicht gewählter Gangster“ (1) Farbdruckermarkierung – Totalüberwachung der Bürger (1) Faschismus (1) Faschismus in Weimar (1) FASSUNGSLOS! „EU-Wahl“: Deutschland wählt sich ab! (1) Fatwa zu der Frage (1) Fatwa zu der Frage (1) Für den Hass gegen das Gute! – Nora Berneis im Interview mit der Taz (1) Für deutsche Kultur in Deutschland (1) Für Deutsche Kultur in Deutschland – 14.7. 14 Uhr Breitscheidplatz Berlin (1) Für Deutsche Natur und Kultur in Deutschland – Demo 14.7. in Berlin! (1) Für Deutschland und Europa – Bernhard Schaub im Gespräch (1) Für die Eigenen! – die Liste – Start (1) für offene Buchmesse (1) für Recht und Wahrheit (2) Für unsere Rechte – Prozess gegen aggressiven Mob in Frankfurt (1) Fürth…Freiburger Polizeipräsident Rotzinger: Vergewaltigung am Fließband…„Schuld (1) Federal Reserve (1) deutschen Goldreserven (1) fehlendes Intro (1) FEIGHEIT vor dem Feind? ANZEIGE gegen ängstlichen Richter! (1) Feinde Deutschlands (1) Feroz Khan-Achse OstWest (1) Feste Front gegen Merkelisten-EU – Farage sieht EU-Kollaps unmittelbar bevorstehen (1) Fick Dich (1) Finale Massenmigration offenbar beschlossen (1) Finanzcrash wird uns alle erfassen (1) Finanzen (13) Finanzkrise (50) Finanzsystem (14) Internationale Währungsfonds (3) Finnland (3) Fiskalpakt (19) Flashmob vorm Kanzleramt – „Die Leine des Grauens“ (1) Fliegender Atombunker der US-Regierung steigt in die Luft (1) Flugblatt zur Inhaftierung von Ursula Haverbeck (1) Fluten Macron/Merkel Deutschland bald mit Afrikanern? Vertrag von Aachen – das Kleingedruckte (1) Folge 66 – Heute: Aktuelles zur Freilassung von Wolfgang Fröhlich; und das Thema Genderwahn (1) Folge 74 – Thema: 8. Mai – Tag der Schande! (1) Folge 76- Heute EU-Wahl 2019 (1) Folgen des Klimawandels? Negroide verprügeln Bademeister (1) FPÖ (3) FRAMANIEN: Aachen-Vertrag: Deutsch-französischer Superstaat vorbereitet? (1) Frank Krämer – über Bankwesen und Rassenhass IM GESPRÄCH (1) Frankfurt (1) Frankreich (152) Ausländerkriminalität (5) Fanatische Muslime (29) Front Nationale (11) Kirchenschändung (4) Macron (4) Marine Le Pen (12) Paris (14) Proteste (10) Frankreich (1) FRANKREICH BEBT! Merkel (1) Französische Patrioten erheben sich gegen die Islamisierung (1) Französische Patrioten erheben sich gegen die Islamisierung (1) Französischer Profiboxer zerlegt halb Paris und attackiert mit Gelbwesten aggressive Polizisten (1) Franziska von 120db (3) Franziska von 120db (1) Franziskus wird die Kirche zum multikulturellen folkloristischen Sozialverein (1) Frau Merkel (1) Frauenbündnis Kandel – Demo am 03.11.18 (1) Frauenbündnisses „Den Opfern ein Gesicht geben“ (2) Frühsexualisierung (4) Freiburg NEU Angeblich 15 (!) Täter! Martyrium ging über vier Stunden (1) Freiburg: Afrikaner vergewaltigt brutal Frauen (1) Freiburgs-Polizeipräsident rät Frauen zum Schutz vor Vergewaltigungen: Verzichtet auf Alkohol! (1) Freihandelsabkommen (7) Freiheit (58) Freiheit für Ursula Haverbeck (1) Freiheit(in)Berlin … und für jeden (1) Freiheit-fuer-Deutschland (1) Freiheitskämpfer (1) Freimaurer (14) Bodo Ramelow: Die Illuminaten-Freimaurer-Verbindung…ganzes Video ansehen… (1) Freimaurer (1) Kalergi (1) Richard von Coudenhove-Kalergi (1) Fremdschäm-Blamage der Berliner Polizei (1) FREUDENTAUMEL! – Flüchtlingsbürgen dürfen endlich zahlen! (1) FREUE DICH AUF DEN TOD! (1) Friedensvertrag (1) FRONTALANGRIFF AUF MERKEL – Migrationspakt rechtlich stoppen! (1) Fußball als Multi-Kulti Umerziehung’s Propagandawerkzeug (1) Fuchs…ein lieber Gast kommt zum Essen… (1) Fukushima (9) Furor Teutonics (1) G20 Trumps Absage des Treffens mit Putin und Merkels Flieger (1) gamesoftruth (24) ganz klar ja!!!! (1) Gartenpost ist da! POST (1) Gauck (44) Gauweiler (5) Geburtstag feiern: Protokoll eines Gastes… (1) Geburtstagseinladung (1) Geburtstagspost und Liederglanz für Teutwin (1) Gedanken über die geschützte Rasse (1) Gedächtnisstätte Guthmannshausen (Thüringen) (1) Gedenken (1) Gedenken an Johann Gottlieb Fichte (2) Gedenken an Opfer Dresden (3) Gedenken in Guthmannshausen (1) Gedenken in Guthmannshausen (1) Gedenket der toten Soldaten – Aktion am Volkstrauertag (1) Gedenkstätte Marienborn (1) Gedenktag (8) Gedenktag 17.08.1987: Rudolf Hess…von Engländern verraten und ermordet… (1) Nachruf auf Henry Hafenmayer (1) GEDENKVERANSTALTUNG FÜR DIE ERMORDETEN DER RHEINWIESENLAGER (3) Gedichte (9) Das Lied der Linde (2) Ernst Busch (1) Ernst Moritz Arndt (1) Goethe (2) Konrad Krez (1) Peter Rosegger (1) gedruckt (1) Gedulteter bedankt sich mit Messer – schon wieder ! (1) Geert Wilders (35) Marked for death (7) Gefängnis (1) gegen allgemeines Menschenrecht krass verstossend (1) Gegen Rassismus in Moabit – und international (1) GEHEIMAKTE ANTIFA – So finanzieren die Altparteien den linken Terror (1) GEHEIMAKTION und weitere KNALLER! (1) Geheimdienste (35) BND (7) CIA (7) Gladio (3) MI6 (3) Mossad (3) NSA (9) GEHEIMDOKUMENT BEWEIST: MERKEL HANDELT IM AUFTRAG WELTWEIT AGIERENDER GEHEIMGESELLSCHAFTEN (1) Geheimes Pentagon-Treffen (1) Geheimorganisationen (2) Geheimpapiere aufgetaucht! Jetzt geht’s Merkel an den Kragen! (1) geht zu VK.com (1) Gelbe Westen an der Tanke in Mainz – 26.11.2018 (1) Gemeinde Neuhaus weist den Weg zum Frieden (1) Gemeinsame Erklärung 2018 (1) Gemeinsame Erklärung jetzt bereits über 100.000 (1) GENAU SO und NICHT ANDERS! (1) Gender (31) Gender-Ideologie (9) Gender-Idiotie in Schulen erklärt… (1) Gender-Mainstreaming (89) Gentechnik (1) Genua Bomben (1) Geoengineering (2) Geoengineering- Doppel-DVD kostenlos freigeschaltet (1) George Soros mischt sich in die bayerische Landtagswahl ein (1) Georgia Guidestones (2) Gerald Celente (4) Gerd Ittner am Kalten Brunnen im Nürnberger Reichswald (1) Gerd Ittner in Bamberg (2) Gerd Schultze-Rhonhof (25) Merkel Rücktritt (25) Gerhard Wisnewski (11) Amadeu-Antonio-Stiftung (2) Gericht lässt Pfändung von COMPACT-Webseite zu (1) Gericht verbietet Compact / Verfassungsschutz prüft AfD: Was tun? 4 Kameras an Magnitz-Tatort (1) Gerichtsurteile (2) Gerichtsverhandlung (1) Steuerpflicht (1) german-defence-league (27) Germanen (43) Atlantis (3) Die Ura Linda Chronik (1) Edda und Bibel… 200.000 Jahre Germanischer Weltkultur von Herrmann Wieland (4) Julfest – Wintersonnenwende (2) Lied – Aufruf der Walküre. (2) Ostara – Frühlingsfest 21.03. (5) Sonnenwendfeier (2) GERMANICA IMPERII (1) Germanische Heilkunde (1) germanische Seele (2) Germanwings (1) Geschichte (137) Geschichte: warum gegen uns Deutsche so vorgegangen wird! (1) Geschichtsklitterung (104) Geschichtsstunde für Deutsche (2) geschnitzt (1) Geschwister Schaefer..Die letzten Verhandlungstage? (2) Gesetze (2) Gesinnungs-Terror (4) Gesinnungsdiktatur (4) Gesinnungshaft (2) Gesinnungspolizei (4) Gespräch (2) Sommer & Gäste: Micha Kat – Gespräch über Bilderberger (1) Gesundheit (6) Wildkräuter (1) Gesundheit (1) Gesundheit – Impfschäden: ILLUMINATEN ÄRZTIN PACKT AUS !!! Ghislaine Lanctot und Anita Petek – Die Medizin-Mafia (1) Gewalt (187) Gewalt an Schulen (1) GEWALT-IMPORT ohne Ende!: Die nachhaltig schlimmste Katastrophe für uns alle ist die Migrations-Invasion (1) Gewaltbereite BILD-Journalistin Luisa Schlitter hetzt gegen friedliche Trauermarschgäste (1) Gewerkschaft der Polizei hat die AfD-Bundestagsfraktion ausdrücklich von wichtigen Informationen ausgenommen. (1) Gewinnwarnungen und Entlassungen: Deutschlands Industrie rutscht in die Krise (1) GEZ-Gebühr (3) GiftköderRadar GmbH (1) GiftköderRadar…neue Facebook-Richtlinien (1) Gipfelkreuze (1) Glanz in Gelnhausen und Freude in Fulda (1) Glarner (SVP): UNO-Migrationspakt wird Europa zu Grunde richten! (1) Glaubensabfall und Sittenverderbnis nach Irlmaier (1) Gleichheitsgrundsatz (1) Global (33) Globale Pakt für Migration…Migrationspolitik/ Flüchtlingspolitik. Das Abkommen…Teil 1 und 2 (1) Globaler UN-Migrationspakt nicht bindend? Von wegen (1) Globalisierung (43) Gold (2) Gott + Atomkernphysik in Deutschland (1) Grab der Ludendorffs (1) GRÜNE (640) Aktion Grüne-versenken (1) Beck (5) Cem Özdemir (2) Cohn-Bendit (10) Fischer (5) Kretschmann (3) Pädophilen (16) Pädophilie (20) Roth (11) Ströbele (3) Trittin (11) Volker (1) Wälder abholzen (1) GRÜNE (5) GRÜNE stärkste Partei? Meine Antwort: Die Zerstörung der Grünen! (1) Grün-Rot = der WAHNSINN (637) Erneuerbare-Energien-Gesetz (3) Stromkunden mit neuer Steuer (1) Grüne und Linke sympathisieren mit gewaltbereiten Linksextremisten (1) Grünen-Politikerin nach Mord in Frankfurt: Reisende provozieren Angriffe…sie sollen gefälligst Abstand vom Gleis halten (1) Grünen-Politikerin: Wer gegen den Bau von Moscheen ist (1) GRENZEN SCHLIESSEN – JUGEND AUF DER STRASSE (1) Grenzkontrollen (1) Grenzschutz-Volksbegehren (1) Greta für den Friedensnobelpreis unbedingt…masssive Verdummung der Jugend…. (1) Gretas Lynchmob jagt VL (1) Grexit (3) Griechenland (44) Griff nach der Macht…Erste Migrantenpartei startet! (1) GROKO: DEUTSCHLAND SOLL DIE RENTEN VON 62 STAATEN BEZAHLEN (1) Grundgesetz (123) Bundesverfassungsgericht (68) Geheimdienst (5) Lissabonner Vertrag (1) Grundrechte von Menschen afrikanischer Abstammung (1) Grundrechte werden ab 25. Mai 2018 eingeschränkt (1) Gruppenvergewaltigung in Augsburg | Messermord in Steyr (1) Gruppenvergewaltigung von 7 Afrikanern an 18-Jähriger in Freiburg (1) Gruppenvergewaltigung von 7 Afrikanern an 18-Jähriger in Freiburg (1) Gunther M. Michel (1) Gutmenschen (9) Hagen Grell (3) Halal (4) Halbwahrheiten (1) Hallo (1) Hambacher Forst (1) Hamburg (45) Linksradikale (6) Wohnraumschutzgesetz (1) Hamburg – Neger schlägt deutsches Mädchen… (1) handelt weiter im Sinne UN (1) HANNOVER: AfD Demo anlässlich Mordserie durch Asylbewerber ➡️ „ES REICHT!“ (1) Hans Püschel – Schlimmer als in der „DDR“! – TEIL 1 (1) hat Gott eingegriffen (1) Hat Merkel sich PERSÖNLICH eingeschaltet? (1) Hauptkanal von Youtube komplett dem Erdboden gleich gemacht (1) Hausdurchsuchung beim Volkslehrer – die Zweite (1) Hausdurchsuchungen (1) Hausverbot für VL!!! 2. Tag auf der Buchmesse Leipzig (1) Höcke – und der Satan löst Armageddon-Alarm aus! (1) HC Strache erklärt: Bevölkerungsaustausch ist Faktum! (1) Heeresgeschichtliches Museum Wien (1) Heike Werding über POLIZEI (1) Heiko Maas (9) ärztliche Zwangsbehandlungen (1) Netzwerkdurchsetzungsgesetz (7) Heimat ist ein Paradies (11) HEIMATFRONT: Wieder zwei Deutsche ermordet (1) Heimatliebe (1) Heimatschutz (1) Heimatschutzminister Seehofer trifft den Volkslehrer (1) Heinrich Heine (1) Heinrich XIII Prinz Reuß bestätigt (1) Heinrich XIII Prinz Reuß bestätigt Verschwörungstheoretiker! (1) Heinz-Christian Tobler (11) Helden-Gedenktag (2) Heldengedenken Schleusigen 2018 (1) Heldengedenktag: Das Grauen fühlen – Im Kessel von Halbe (1) Heldin Rakete? Meine ANTWORT! (1) Helme (1) Henry Hafenmayer (16.07.) vor Gericht (1) Henry Hafenmayers Prozeß (1) Here’s the data leak – Political hack… (4) Herne (2) Herzensverbindung Deutsche und Russen in Moskau…hoffentlich hilft Putin … (1) HERZZERREIßEND Willkommen – einfach mal gönnen (1) Hilfe-Aufruf (1) Hilfeaufruf: Indonesien – bestialische Hundeschlächter (1) Hintergründe der Invasion (1) Hirntod des Systems. (1) Hoch das Recht! (1) HOCHPEINLICH – extrem GG-feindliche und kriminell antideutsche Grünen-Spitze komplett zerlegt! (1) HOFFNUNG! REMIGRATION! Unsere Arbeit scheint sich langsam auszuzahlen! (1) hohe Inflation vor 3. Weltkrieg (1) Holger Strohm: Keine Schuld Deutschlands am 1.+ 2.WK (1) Holland (27) Amsterdam (2) Holocaust (4) Holocaustleugnung beim Volkslehrer (1) Honigmann – (Gedenk)- Treffen“ 25.- 26. August 2018 in der Nähe von Öttingen ( Bayern). (1) Honigmann Ernst Köwing verstorben am 24.02.2018 (3) Hooton-Plan (6) HORROR! – Das rechteste Land der Welt! (1) HORROR! Afrikaner stößt 8-Jährigen vor Zug! TOT! (1) Horrorszenarien: Millionen Vergewaltigungen (1) Horst Mahler (8) Horst Mahler – Nachwort 2018 (1) Horst! – Darauf ein Lied! (1) HSR Hirnlose-Strassen-Ratten (6) Ich bin auch Flüchtling geworden.. (1) Ich bin dann mal weg! (1) ich bin DEUTSCHER! (1) ICH BRAUCHE HILFE!!!!! (2) Ich hab noch lange nicht genug! (1) ich lasse es nicht zu das meine Brüder und Schwestern in Deutschland und „EU“ wegen einer „Globalen Elite“ abgeschlachtet werden durch illegale Eindringlinge“ (1) Ich präsentiere CHEBLIS FINEST!…Es ist mit Worten kaum zu beschreiben. (1) ich rufe Dich!“ (1) ICH VERABSCHIEDE MICH! (schon mal vorab) (1) Ich zeige Euch erneut die Post (1) IDAHOBIT – Täterätätä! (1) identitaere-bewegung (22) IDENTITÄR! GESCHICHTE EINES AUFBRUCHS (2) Identitäre (40) Identitäre – Es bleibt unsere Heimat – Mobilisierung Halle – 20.07.2019 (1) Identitäre Aktivisten gestalten Münchner Mariensäule um (1) Identitäre Bewegung – Deutschland (25) Identitäre Bewegung Österreich (2) ie die „Tagesthemen“ den Mord an Mia instrumentalisieren (1) Igel in Bayern (1) IGEL IN GROSSER NOT! Igel sind am Verdursten und Verhungern! (1) illegale Wirtschaftsmassenmigration und ihre europäischen Vorkämpfer (1) Illegalen (179) Illuminaten (35) illuminati (2) Im Deutschen Freimaurermuseum in Bayreuth (1) Im Fadenkreuz – Wie es weitergeht (1) Im Gespräch Hans Püschel – Schlimmer als in der DDR! – TEIL 2 (1) Im Gespräch Baldur (1) Im Gespräch mit: Iris (1) Im Gespräch: Alfred Schäfer und Gerhard Ittner (Teil 2) (1) im Haus des Volkes (1) Im Kampf gegen Meinungsfreiheit: Merkel-Regime will alternative Medien mundtot machen (1) Im Märzen der Bauer – Die Ostaraschwestern VOLKSKRAFTWOCHEN (1) Im Sonnenobservatorium Goseck (1) Im Steigerwald (1) Im Zeichen der Blauen Blume – Andreas Wild (AfD) im Gespräch (1) Immer mehr Deutsche verlassen das Land (1) immer mehr Länder ziehen ihr eigenes Volk vor: nun auch Polen… (1) Immigration Flächenfrass (1) Immigrations-Finanzierung getarnt als CO2 Steuer (1) Immigrations-Kosten (60) Impfungs-Schäden (1) Person die nach der Impfung zusammenbricht (1) in Cottbus bereits auf Platz 1 (1) In Dachau verurteilt… (1) in dem Blut und Tränen fließen“ (1) In Deutschland ist der Wurm drin – und die Made!…Berlin: GG-feindlich (1) in Großbritannien festgenommen (1) in hoffender Mann IM GESPRÄCH (1) In Lüneburg für Deutschland! (1) In Paris ging gestern die Post ab: Eiffelturm im Feuer (1) In Spanien wird gerade die Lunte zur Sprengung der „EU“ gelegt (1) Indoktrination in den Kindertagesstätten (1) infernales EU-System stürzt in die „Hölle“… „Fragen des BRD-Schicksals“ (1) infiltriert (1) Inflation (10) Informationen (2) Ingo in der Schweiz (1) Ingo Köth (3) inks und Recht – vom Volkslehrer erklärt (1) Inneren Erde – Neu-Deutschland (1) Insektensterben (3) Insider über Bilderberger: Achtung (1) Insider: Invasoreneinschleusung via Flugzeug im vollen Gange + Video (1) Inszenierte Gerechtigkeit in Pankow (1) Integration (135) Integration Fehlanzeige (1) Interaktive Karte verzeichnet mehr als 70.000 bestätigte „Einzelfälle“ (1) Interview (94) Anthony Glees (1) Broder (1) Christoph Hörstel (2) Dr. Thierry Baudet (1) Eva Herman (64) false flag (1) Holger (1) Jan van Helsing im Interview mit Michael Morris (1) Klaus Rainer Röhl (1) Michael Vogt (7) Sarrazin (4) Strohm (1) Till Peter mit Jo (1) Ulrich Schacht mit Michael Vogt (1) Vogt mit Dee Ex (2) Willy Wimmer (2) Interview „Grenzverlust Die leise Bombe“ (1) INTRO (GENOZID AM VOLK) (1) Invasor aus Kenia vergewaltigt Deutsche und zündet sie danach an (1) Invasor fordert Österreicher auf: »Gebt den „Flüchtlingen“ euer Zuhause und euer Geld« (1) Invasor Jafar S.: Messerstecher verhöhnt jetzt seine Opfer (1) Invasor: Messer-Attacke auf Schwangere – Ungeborenes tot! (1) Invasoren (532) Abschiebungs-Verweigerung (17) Alarmierende neue Invasorenzahlen (1) Arbeitsverweigerung (5) Bürgerwehren (2) Familiennachzug (10) Illegale (30) Invasion-Massenmörder (98) Invasoren (1) Krankenversicherung (9) kriminell (207) Vergewaltigung (41) Sozialbetrug (5) Türken (2) Invasoren (1) Invasoren machen ihre deutschen Dokumente zu Geld (1) INVASOREN Sieben von acht… – da geht noch was! (1) Invasoren-Protest: Cottbus ruft (1) Irakischer Messermörder von Chemnitz kündigte an: „Ich werde euch töten!“ (1) Iran (10) Irland (3) Irlmaier (4) Irlmaier (1) Irlmaier (3) Irrsinn – Gewalttäter können rechtlich nicht abgeschoben werden! (1) IRRSINN! Die tägliche Zerstörung geht weiter! (1) IRRSINN! Walking Dead? Leinen los! Zurückrudern! (1) IS-Bestien wurden vorsätzlich nach Europa geschleust (1) Islam (1.253) Aleviten (1) Ägypten (3) Demonstration (1) DIE 5 SÄULEN DES ISLAMS (1) Fjordman gemäßigte Islam eine Illusion (1) Gülen-Bewegung (2) Islam-Unterricht (8) Mohammad (10) Mohammed-Karikaturen (2) Zwangsehen (2) Islam ist schlimmer als die Pest (1) ISLAM: EIN BÜRGER KLÄRT AUF (1) Islamische Invasion (93) Islamische Staaten (271) Islamischer Hundehass: Halter dürfen ihre Vierbeiner nicht mehr ausführen (1) Islamischer Terror (275) Takiya (1) Islamisierung (1.154) Ahmadiyya Muslim Jamat (10) DITIB (12) Fethullah-Gülen-Bewegung Schule Ludwigsburg (3) Inschallah: Was uns bald ganz konkret bevorsteht (1) ISIS (6) Kultur- und Bildungszentrum Ingolstadt (2) London 2013 islamisiert (2) Islamisierung…Berlin Islamkritikerin tot! Wurde sie umgebracht (1) ISLAMISIERUNG…Inschallah: Was uns bald ganz konkret bevorsteht (1) Islamkritiker (677) Akif Pirincci (11) Boualem Sansal (1) Geert Wilders (14) Hamed Abdel-Samad (1) HC Strache (3) Ibn Warraq (1) Imran Firasat (2) Islamwissenschaftler Prof. Tilman Nagel (1) Michael Mannheimer (23) Michael Stürzenberger (7) Mina Ahadi (1) Necla Kelek (1) Prof. Dr. Schachtschneider (2) Ralph Giordano (1) Sabatina James (1) Sarrazin (4) Tommy Robinson (1) Zahid Khan (7) Island (3) Israel (25) AIPAC (1) Israel: Atomare Vernichtung Deutschlands gefordert (1) Ist Angela Merkel eine AfD Anhängerin – Ausgabe 046 (1) Ist Angela Merkel schwer krank (1) Ist Deutschland ein gigantisches Irrenhaus? (1) Ist Deutschland noch zu retten? (1) Ist die AfD noch zu retten? Recht und Wahrheit (2) Ist die BRD bereits als „Beuteland“ unter den Bereicherungs-Clans aufgeteilt (1) Italien (25) Asylanten (4) Italien (1) Italien: Wurde Genua-Brücke gesprengt? (1) IWF (5) Jahres-Rückblick (1) Jahresrückblick (1) Jahresrückblick Deutschland (1) Janich (3) Jörg Haider (1) jüdischen Verschwörung (2) Jürgen Elsässer (8) jeden Tag…Gewalt…grundlos (1) Jena: Gruppe Syrischer Jugendlichen greifen Polizisten in der Goethe Galerie an (1) Jenckel stänkert und sein Anwalt mahnt ab (1) jetzt bestimmen die Musel-Weibchen wann wir ins Bad dürfen… (1) jetzt dürfen sie legal unsere Kinder töten (1) Jetzt erntet Ihr (1) jetzt Spanien als nationaler Wegbereiter des Neuen Europas (1) Jo: Vom Lehrer zum Volkslehrer (1) Johann Thießen – Nachwort zum Film „Die Zerstörung deutscher Gräber“ (1) Johannes von Jerusalem (1) Johnson und Trump wollen die EU zerstören (1) Johnsons Erdrutschsieg – Merkels Ende! „ (1) Jonny K. (7) Josef Kreitmair (1) Jouwatch-Meldungen (3) Jude… na und (1) Juden und Zionisten (4) Lothar Galow-Bergeman (1) Judentum (1) Jugendamt (9) Kindesraub (1) Juni 2018 beginnt die nächste millionenfache Massen-Einwanderung (1) Justiz (112) Antonya (6) Beate Zschäpe (47) bestechlich (2) Daniel Seifert (5) Gerichtsurteile (4) Ingo (1) Jonny K (5) Justizskandal (68) Mafiamorde (Dönermorde) (53) Mollath (8) NSU (10) Sylvia Stolz (1) Kabarett (22) Kahane hat sehr wahrscheinlich mindestens ein Menschenleben auf dem Gewissen (1) Kalergi Plan zur Abschaffung der christlichen Voelker Europas- Merkel Preisträgerin (1) Kampf gegen Basler Behördenwillkür (1) Kampf gegen GRÜN…die neue Broschüre… (1) Kampf gegen Moslems (54) Helmut Schmidt: “Muslime wollen sich nicht integrieren und sind ein Problem (2) Kampf ums Abendland (1) Kanada (4) Kandel-Demo gegen Volksveräter am 07.04.2018 (1) Kannibalismus gerechnet werden (1) Kanzler Kurz: „Trump hat es auf die Merkel-BRD abgesehen“ – und Orbán greift an (1) Karl Albrecht Schachtschneider (1) Karlsruhe (1) Karrikatur (4) Katastrophen (36) Kategorie C –Antifa Halts Maul– (1) Katja Riemann (1) Kaufstreik (2) Kämpfe. Mord (1) Köln (25) Köln am Silvester: Araber prügeln auf Deutschen ein! (1) Köln-Ehrenfeld (1) Kölner Lügenpresse (1) Königsberg (2) Köthen Lügenpresse verharmlost Totschlag! (1) Köthen: Afghanen verprügeln Deutschen in Sachsen-Anhalt (1) Köthen: Das Töten von Deutschen geht weiter (1) Köthen: Deutscher Streitschlichter totgetreten (1) Köthen: Sachsen-Anhalt Junge (22) tot. Zwei Afghanen verhaftet (1) kündigt an (1) KEIN FAKE! CDU bekennt sich zu neuer DDR! (1) KEIN friedliches WEIHNACHTEN mehr (1) kein intelligenter weißer Mann mit einem klaren Verstand will (1) Kein Opfer ist vergessen – Berlin (1) Kein Problem – Rechtsextrem! (2) Kein Witz! UN Migrationspakt aus Merkels Feder! – Bystron (1) Keiner von uns: Die BITTERE Wahrheit über Ken Jebsen (1) Kennt Ihr den Film Cliffhanger (1) KIKA verkuppelt Minderjährige mit Moslems (2) KIKA-Skandal Mohamed „Diaa“ (1) Kind vergewaltigt! Abschiebung? MITNICHTEN! (1) Kind… alles Nazis! (1) Kinderfeindlich (14) Kindermörder (9) Kinderschänder (15) Kindesmisshandlung (18) Kirche (196) Bibel (4) Brandstiftung (9) Erzengel Michael (1) evangelische (14) Speyer-Weinerth (1) Kirchenschändung (8) Papst (12) Peter Latzel (1) Pius-Bruderschaft (3) Speyer Moslem in Kirche (2) Vatikan (8) Papst Franzikus gegen Homo-Ehe (2) Klage gegen Facebook angenommen (2) klagemauerTV (1) Klartext 71 – Thema: Dies und das… Nikolai Nerling (1) KLARTEXT zum Wochenende!…Unglaublich wie sich die heutige Jugend manipulieren und verblöden lässt…der kleinen Greta Thunfisch gehört mal ordendlich den Arsch versohlt ..wie ist so etwas nur mö (1) Klasse Aktion! Die NPD in Nürnberg hat eine Bürgerwehr zum Schutze Deutscher eingerichtet. (1) Klassenfahrt nach Lüneburg 2018 | AKTIVISMUS (1) kleine unkorrekte Islam-Bibel. (1) Klima-Hysterie als Ersatz-Religion (1) Klima-Hysterie: Die CO2-Behautpung ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. CO2 ist ein Effekt (1) Klimaänderung…Links-Grüne kennen die Verantwortlichen: Hunde und Katzen sind schuld!!!…sie müssen weg! (1) Klimaforschung (15) Klimalüge (15) Klimalüge (2) Klimalügen in Medien und von Grünen…hier einige Gegenbeweise (1) Klimawandel (5) Klimawandel hat nichts mit co2 zu tun…Wissenschaftsbetrüger rausschmeißen – Mauna Loa CO2 Fälschung (1) Klimawandel! … 1.050€ pro Monat und Haushalt (1) Klingende und süße Ostergrüße kamen mit der Post (1) Knallgeräusche! (1) Knast (1) Kommender Samstag (1) Kommentare (39) Frank1963 (1) Kommentator (4) Peter Striedl (2) Kommt nach Dresden! Am 15.2. um 19 00 zum Gedenken (1) Kommt nach München für Monika und Alfred Schäfer (1) Konferenz für konservative Politik (1) Konservative (251) Kommentare (47) Helmes (41) Peter (2) Leser – Konservativer (5) Kontrollverlust – wer uns bedroht und wie wir uns schützen (1) Kopftuch (1) Koran (148) Kramp-Karrenbauer will die BW-Dienstpflicht für Männchen und Weibchen wieder einführen…. (1) Krasser Asylbetrug von Anwalt (1) Krasses Deutschland 2019 (1) Kräuter per Post und Ausländerhetze (1) Kretschmann (1) Kreuzritter (1) Krieg (97) Dritter Weltkrieg (29) indirekte Kriegserklärung (14) Kriegsandrohung (21) Kriegsschuld (2) Kriegsverbrechen (9) Krieg (1) Krieg mit Russland – reale geostrategische Gefahr aber auch prophezeites Szenario (1) Kriegsandrohung (3) Kriegsähnlicher Zustand und SEK-Einsatz bei Abschiebung (1) Kriegserklärung der Globalisierer (1) Kriegsschuld und die Liebe zu Deutschland (1) Kriegsvorbereitungen (19) Kriminalisierung von Tierschützern (1) Kriminalität (746) Anti-Fa =HSR (9) Araber (65) Asylanten (206) Ausländer (140) Ausländerkriminalität (108) Bosnier (1) Griechen (1) Iraker (3) Kasachen (1) Kosovo-Albaner (7) Libanesen- Mhallamiye-Kurden (8) Marokkaner (7) Migranten (195) Millî Görüş (2) Moslem (19) Nachrichten (57) Neger (3) Osteuropäer (7) Polen (9) Polizei (81) Rumänen (25) Russen (17) Südländer (112) Hamburg: Südländer ersticht 27-Jährigen (1) Schwarzer (29) Slowaken (5) Syrier (8) Türken (183) Tschetschene (6) Zigeuner (18) KRISEN- VORSORGE- ANLEITUNG 2018 + BALD HANDELN! (1) Krisen-Vorbereitung (2) Krisenentwicklungen (1) Krisenvorsorge von Axel erklärt (1) Kristina (1) Kroatie (1) KSK-SOLDAT „politisch korrekt“ suspendiert! – Hört seine Erklärung! (1) Kultur (19) Eibl-Eibesfeldt (1) Erich Kästner (1) Friedrich der Große (1) Irenäus (1) Karl Simrock (1) Kriegsmalerei (1) Kunst kontra Anti-Kunst (1) Otfried Preußler (1) Richard Wagner (1) Schopenhauer (1) Theodor Storm (2) Wagner (4) Kulturbereicherer mit Mordauftrag (1) Kulturbereicherung in Deutschland 2018 (1) Kurzbericht über den vorletzten Prozesstag gegen Monika und Alfred Schäfer (1) Kurzbericht über den vorletzten Prozesstag gegen Monika und Alfred Schäfer (1) Kurzgeschichte „Die letzte Fahrt“ (1) Lachnummer Bundeswehr…ein Weib als Chef bedeutet „unwichtig…Schließungs-Einleitung“.. (1) Lampedusa (6) Landesfest 60 Jahre Südtiroler Schützenbund (1) Landesschülerausschuss (1) Landrat redet Tacheles – im offiziellen Amtsblatt (1) Landtagswahl (1) Landverluste seit 1919…alliierte Verbrechen (1) Lars Steinke Mietvertrag Antifa-Anschläge (1) Länder (3) Schottland (3) Löschungen..der verschiedensten Themen. (1) Lügen (24) Lügenmedien (22) Lügenpresse (29) Lügenpresse und Helene im Höhenrausch! (1) Lüneburg am Valentinstag (1) Le Floid hat keinen Bock auf deutsche Opfer (1) Lebenslang für Zschäpe…Islamische Morde als Rechtsterror verkauft…aus Feigheit und Deutschenhass (1) Leichen pflastern Merkels Weg: 40 Tote in einem Monat (1) Leipziger Buchmesse – Teil 2a: von Verlegern und Verstehern (1) Leipziger Buchmesse – Teil 3…Münchener Uni will Lehrstoff nur noch in englisch zulassen und somit Inländer zu Ausländern machen….Kultur-Verrat (1) Leipziger Buchmesse: Die totale Preisverleihung (1) Leiter der Umar-Moschee in Neuseeland: „Mossad steckt hinter Christchurch-Anschlag“ (1) Leitfaden zur Aufrechterhaltung der ethnischen Vielfalt (1) Les Brigandes…französische Gruppe singt: „MERKEL MUSS WEG!!!“ (1) Letzte Weihnachten….? (1) LIBKSRADIKALE (2) Libyen (7) Lichterfest in der Siedlungszone Germoney! (1) Liebeslied – Deutschland (1) Lied zum Kalergi Vortrag (1) LINKE (519) Gysi (2) Linke Hetze – Ausgabe 045 (1) Links und Rechts damals wie heute (1) Linksextreme (656) linksextremer Anschlag auf Büro der „Aktion SOS Leben“ in Frankfurt (1) Linksextremisten (9) LINKSRADIKALE (707) Linksversifft: Über Meinungsdiktatur und Deutschlandhass (1) Lisa Fitz (8) Lisa Fitz: Droht jetzt Verbot Ihres neuen Liedes? Tanz der Vampire (1) Liste des Grauens (1) Liste des Schreckens (1) Liveübertragung von der Demo vor dem Kanzleramt #LeineDesGrauens (1) London (2) Luigi di Maio: „Wir wollen uns von Parasiten bei den Öffentlich-Rechtlichen befreien“ (1) Luise von Mecklenburg-Strelitz (2) Luise von Preußen (2) Lukrative Einwanderung in die Sozialsysteme: Migranten überweisen Milliarden (1) m Gespräch mit: Birkhild (1) Maaßen entsorgt! – Die DDR 2.0 duldet keine Kritik! (1) Maaßen siegt über Merkel: sie bleibt die Lügnerin (1) Maas in Israel: „Ich bin nicht der Deutschen wegen (1) Macht Abtreibung frei (1) Macht und Handzeichen der Freimaurer (1) Macron (1) Magazin „Stern“ (1) Magazine-Zeitungen (1) Mahnwache in Paderborn – Für die Eigenen! (1) Mahnwache und Unterstützung…Aktion in Paderborn am 16.3. (1) Mainstreammedien (11) Mannheim (1) Maria Schneider (8) Al und Jennifer (1) Antideutsche-Rassismus-Wochen sollen trotz Corona immer noch stattfinden (1) Artikel „Denk ich an Corona“… (1) Essay: Bodo Ramelow – das neue Sauerbier ohne Skrupel (1) Essay: Mit zweierlei Maß. Karsten H. und sein verlorener Sohn (1) Investigatives Essay „Das heiße Klimageschäft des Trio Infernale – Greta (1) Kurzessay: Das Gute wird siegen. Überlebenstipps in Zeiten der Dauerpropaganda (1) Maria Schneider (1) Maria vom Frauenbündnis: Demo in Kandel am 24.03.2018 – Reden (1) Maria: Hetzjagd der Antifa gegen 3 Aktivistinnen in Köln (1) Maria: Satirisches Essay über Plakataktion der Identitären Bewegung (1) MARIANNE FÜR MEINUNGSFREIHEIT – PROZESS IN HOF (1) Marine Le Pen (22) Marion Maréchal-Le Pen (2) Marokko (5) Marrakesch-Lüge: Völkermord an weißen Europäern beschlossen (1) Marsch für das Leben und Tanz der Teufel AKTIVISMUS (1) Martin Rutter – Migrationslüge (1) Martin Sellner (24) Martin Sellner – Ungarn (3) Martin Sellner – Wochenrückblick (2) Martin Sellner ruft zum Wechsel auf VK auf (1) Martin Sichert AfD – hier wird Tacheles gesprochen das ist die Wahrheit und nichts anderes (1) MASCHALLAH! Gibt es bald eine muslimische Kanzlerin? (1) Massen-Invasion: US-Präsident Trump warnt unermüdlich (1) Massenschlägerei mitten in der Stadt Unna (1) Material für den Besuch in DITIB-Moscheen (1) Maulkorb für Deutschland! Migrationspakt! (1) May und die Kabale wollen mit der 666-Macht den Brexit-Verrat erzwingen (1) Mönch aus Bethlehem: Die Muslime haben versucht (1) Mönchen-Gladbach (2) Mülltrennen gegen Merkel! (1) München (25) Münster und Berlin – Erfundene Nazis und reale Terroristen (1) MdEP (1) MdEP (1) Medien deutsche (450) ARD Berichtsfälscher (44) Medien und Heuchelei – die wahre Schande von Chemnitz (1) Medienmanipulation (568) Medienstaatsvertrag Zensur freier Medien beschlossen! (1) Medienzensur (69) Megacrash – Die große Enteignung kommt (2) mehr als 25.000 Deutsche Patrioten MARSCHIERtEN am 28.09.18 durch CHEMNITZ gegen neue Invasorenheime (1) mehr Szenen (1) MEIN GEGENSCHLAG im CHEBLI-RASSISMUS-LUFTKRIEG!…muslimische Palästinerin… (1) MEIN KÜRZESTES VIDEO – denn EIN WORT reicht! (1) Mein lieber Schwan! (1) Mein Rechtsstreit: die krude Begründung eines BRD-Richters (1) meine Bänkerin sagt (1) Meine erste Demo: „Für Deutsche Kultur in Deutschland“ – Kundgebung vor dem Reichstag (1) meine Heimat (2) Meineid (13) Meinen lieben Kollegen (1) Meinolf Schönborn kämpft gegen den Pakt! (1) Meinungen (38) Balthasar (1) Christian Sonnweber (2) Dirk Richter (4) Thomas Böhm (3) Thomas Heck (1) Wolf Osinski (1) Wolfgang Prabel (1) Meinungsdiktatur (9) Meinungsfreiheit (145) Andreas Popp (8) wissensmanufaktur (5) Fremd im eigenen Land (2) Juli Zeh und der Eid im Grundgesetz (1) KenFM (1) Meinungsfreiheit – höchstes Gut (1) Meinungsfreiheit – Unser gemeinsamer Nenner (1) Meinungsmanipulation (2) MELDUNGEN (81) Menga: Kehrt zurück woher ihr kommt und baut Eure Länder auf (1) Menschen der Wehrmacht (1) Menschen für Tierrechte..gegen Tierversuche… (2) Menschenfleisch auf der Speisekarte: Merkel holt Kannibalen aus Afrika nach Deutschland (1) Merkel (291) Bundestag (17) Demonstration gegen Merkel (8) Merkel (1) MERKEL – Meine Urlaubsgrüße an die Kanzlerin! (1) Merkel bereitet endgültige Zerstörung Deutschlands vor (1) MERKEL fordert tabulosen Kampf! (1) Merkel gehört ins Gefängnis (1) Merkel hofft auf 12 Millionen Einwanderer (1) Merkel in der Schweiz Sie heisst Bundesrätin Somaruga (1) Merkel in Dresden eingetroffen (1) Merkel ist (fast) weg! ….Der Nachfolger (1) Merkel jagen! Petition „Raus aus dem Migrationspakt“ gestartet! (1) Merkel Macron Das Narrenschiff sinkt weiter! (1) Merkel Rücktritt – Die große Täuschung (1) Merkel schmeißt Vorsitz hin (1) MERKEL treibt VERRAT weiter (1) Merkel und faschistische Diktatur (1) Merkel und Macron waren in Aachen Zusammenfassung (1) MERKEL UNTERSCHREIBT MIGRATIONSPAKT! ICH reiche VERFASSUNGSBESCHWERDE ein! (1) MERKEL UNTERSCHREIBT MIGRATIONSPAKT! ICH reiche VERFASSUNGSBESCHWERDE ein! (1) Merkel will rechte Bürgerproteste in Chemnitz von Bundespolizei brutal niederknüppeln lassen (1) Merkel will rechte Bürgerproteste in Chemnitz von Bundespolizei brutal niederknüppeln lassen (1) Merkel will UN-Migrationspakt in Marrakesch unterzeichnen.. (1) Merkel-Migrant (muslimischer Araber) ermordet 14-jährige Deutsche mit 20 Messerstichen (1) Merkel-System kapituliert vor Clans (1) Merkel…vd Leyen diskriminiert Deutsche (1) MERKEL:“MIGRATIONS-PAKT GILT FÜR ALLE (1) Merkels Amtseid: „Gerechtigkeit“ für das Deutsche Volk?…ihr Amtseid ist nach dem Grundgesetz ein klarer Meineid (1) Merkels Ideologie: „Liebe den Gehorsam und die Lüge …?“ (1) Merkels letzte Rolle (1) Merkels Migrationspolitik (5) Merkels Tag der Spaltung und Vielfalt! (1) Merkels Tote – Symbolische Beerdigung vor dem Reichstag (1) MERKELS UNSICHTBARER KRIEG GEGEN DEUTSCHLAND! (1) MERKELS VERRAT STOPPEN! Antrag abgelehnt – Beschwerde an das OVG! (1) Merkels Werk – Krisengebiet und Meinungsdiktatur (1) Merz (1) Merz übernimmt wohl (1) Messer-Mord in Flensburg (1) Messerangriff von Somalier in Arztpraxis in Offenburg Arzt tot Helferin schwer verletzt (1) Messerangriffe (1) Mesut Özil – der peinliche Abgang von Erdogans Fanboy. (1) Mia V. in Kandel (1) Mia-Mord… Hammer-Brief einer Bürgerin (1) Michael Friedrich Vogt: Hintergründe zu Rufmord und Verleumdung (1) Michael Mannheimer (90) Michael Stürzenberger (2) Antideutsche Desinformant (1) Migranten (943) Immigranten (123) Schweden – Vergewaltiger (6) Migrantengewalt (211) Daniel S (6) Guiseppe Marcone 2011 (1) Jonny K. (3) Linke Gewalt & Ausländergewalt (21) Soldaten London (1) MIGRATION bedeutet ABSCHAFFUNG DEUTSCHLANDS! (1) Migrationist Walter Lübcke: „Jubel über seinen Tod ?“ (1) Migrationspakt beschlossen-Kriegserklärung gegen unser Volk (1) Migrationspakt entstand unter Federführung des Systems Merkel (1) Migrationspakt umsetzen: leise (1) Migrationspakt verabschiedet – aber der Kampf ist noch nicht verloren (1) Migrationspakt-Stoppen…Willkommen im Widerstand – Phase 1.5 (1) Migrationspakt: 2 Wochen noch: Widerstand wächst (1) Migrationswaffe (1) Militär (46) Bundeswehr (26) Schweizer (2) Waffen-SS (3) Wehrmacht (6) Militär deutsch (21) Militär+ Wirtschaftsnachrichten (4) Militärische + Wirtschafts-Nachrichten März 2020 +Anhang (1) Oktober 2019 + Anhang (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten April 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten April 2019 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten August 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten August 2019 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Dezember 2017 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Dezember 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Februar 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Februar 2019 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Januar 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Januar 2019 + Anhang (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Juli 2018 + Organtransplantation Ja Nein (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Juli 2019 + Wetterpatent etc. (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Juni 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Juni 2019 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Mai 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Mai 2019 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten März 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten März 2019 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten November 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten Oktober 2018 (1) Militärische + Wirtschaftsnachrichten September 2018 (1) Militärische+Wirtschaftsnachrichten November 2017 (1) Militärtransport (1) Mir hat ein Landwirt geschrieben der u.a. einen Betrieb als Nebenerwerb führt… (1) Miri Clan (1) mit 40-50 Flugzeugen jede Nacht über zwei Jahre lang in die BRD geflogen (1) Mit dem Brexit begann die nationale Konterrevolution – bis in den Vatikan (1) Mit dem Rad durch den Spessart (1) Mit den Wandervögeln durch das Elbsandsteingebirge (1) Mit der Bundestags-Entschließung 13/4445 vom 23.4.1996 verurteilt die Bundesrepublik die chinesische Zuwanderungs-Politik in Tibet (1) Mit der Gesellschaft für freie Publizistik das Morgenrot genießen (1) Mit Frau Haverbeck beim Gedenken (1) mit Ursula Haverbeck (1) Mit Vernunftkraft gegen den Windwahn (1) Mit Volkskraft am 23. nach Dresden (1) Mit Vollgas in die Katastrophe (1) miteinander gestalten! (1) Mitteilung (31) Iris (1) Mörder werden nicht mehr inhaftiert (1) Patente auf das LEBEN (1) Moabit wählt den Volkslehrer – am 12.3. um 19 Uhr (1) Mobilisierung der patriotischen Schwarmintelligenz (1) Mohammedaner (4) Gewalt und Verbrechen (1) Mondsee-Gespräche: Deutschland betrogen und belogen (1) Monika Schäfer: Brief an kanadische Behörden: Illegale Festnahme (1) monopolaren Weltordnung (1) Monsterbälger? 10-bzw 11-jähriger Syrer und Afghanen vergewaltigen gleichaltrigen deutschen Jungen (1) Mord (187) Daniel Siefert (9) Kirsten Heisig (4) Soldaten London (1) Mordanschlag auf AfD-Politiker (1) Mordfall Keira: Wie die Lügenpresse vertuscht (2) Mordfall Keira: Wie die Lügenpresse vertuscht (1) Moschee (311) Ziem-Moschee München (54) Moscheen-Schließung: Österreich bleibt trotz Erdogan-Wutausbrüchen hart (1) Moslem-Dschihad..Wie man Straßburg verhindern kann – Ein Rezept (1) Moslem-Muslima (951) Kampf gegen Moslems (81) Mr DAX (2) Muhammed Ali: „Ich bin mir sicher: keine intelligente weiße Person (1) Multikulti-Albtraum (5) Multikulturalisten (199) Musik (33) Annett Müller (1) Dee Ex (5) Die Bandbreite (3) Frei.Wild (1) Gunter Gabriel (1) Heino (1) sturmwehr (2) Muslim Bruderschaft und ihre Strategie zur Weltherrschaft (1) Muslima attackiert islamkritisches Plakat (1) Muslimangriff auf Polizei (1) Muslimas Bad-Verschmutzung (1) Muslime und der Hass auf Hunde (2) Muslime und der Hass auf Hunde (1) Muslimische Brüllaffen marschieren durch Dublin und schreien „ALLAH AKBAR“ (1) muslimische Jungen marschieren in Jihad-Kampfanzügen in Herforder Moschee (1) muslimische Terroristen (2) Muslimischer deutscher Kanzler (1) Mut zur Wahrheit (2) Mutige Migrantin spricht über Muslime (1) Mutter (1) Mutter und Sohn entschuldigen sich…dieser Beitrag geht direkt unter die Haut (1) Mysterien (5) Schwarze Sonne (1) MZW NEWS (1) Nach Brexit (1) Nach dem Brexit-Donnerschlag – wie geht es weiter? (1) Nach Protest von Muslimen: Brauerei bricht Kronkorken-Aktion zur Fußball-WM ab (1) nach Ungarn und Italien (1) Nachlese 14. RuW Lesertreffen – Ausgabe 049 (1) Nachrichten (654) Allgemein (256) Aufklärung (60) Jahresrückblick (1) Kurznachrichten (90) Militärische u Wirtschaft – Altnickel (31) Politik (49) GroKo – Koalitionsvertrag (2) spezial (19) Tagesausblick (30) Tagesenergie (2) Wirtschaft (38) Wochenrückblick (9) Nachrichten und Kriminalität (2) Nachrichtenunterdrückung (1) Nachruf Reinhold Leidenfrost (1) NASA symbolisiert Migrations-Auslöschung mit Auslöschung durch Asteroiden (1) NASA- KRIEGSDOKU ZUR ENTVÖLKERUNG (1) natürliche-typische Hitze: Netzwerk fällt aus…. (1) National Journal (1) Nationale Parteien (2) Nationalhymne zu spielen (1) Nationalstaaten (1) Nationen (4) Australien (4) Nato (10) Gladio (3) Natsipiefke – Erstes deutsches patriotisches soziales Netzwerk online (1) Natur (1) Wald (1) Nazi = Gesandter Gottes (1) Nürnberg (1) Nürnberg am 30.6. 12 Uhr! Für die Freilassung aller politischen Gefangenen (1) Neger (3) Neger Spanien (1) Neger-Randale in Paris (2) Negroider: Gerichtsurteil in Berlin: Nur zwei Jahre Bewährung nach brutalem Überfall…Görkem A (1) Nein zu Migrationspakt -Österreich zieht Notbremse! (1) NETZ GERMANICA IMPERII (1) NETZWERK GEGEN ANTI-DEUTSCHE (8) Netzwerkdurchsetzungsgesetz (3) Netzwerke wachsen! Jetzt informieren und dabei sein (1) Neu Lisa Fitz brisanter Song zensurgefährdet (1) Neu-Gestaltung der „Deutschen“ Bahn…eine klare Offenbarung des Bevölkerungsaustausches (1) NEU-Rechte vs. ALT-Rechte – Gegen die Spaltung (1) Neu-Schwabenland (2) Neu-Schwabenland-Treffen (4) Peter Schmidt (3) Neue „EU“-Propaganda: EKEL-Opa Martin Schulz will uns entDEUTSCHen (1) neue Haftanschrift im geschlossenen Vollzug! (1) Neue Informationen – und ein Lied (1) neue Invasoren-Welle geplant (1) Neue Masche der Kriminellen Roma Clans und Rumänischen Diebesbanden (1) Neue WeltOrdnung (NWO) (115) Neue Zürcher Zeitung: „Der deutsche Staat kapituliert vor dem Islam“ (1) Neuen Gemeinschaft von Philosophen (4) Neuen Rechten (1) Neuen Weltordnung (7) Neues aus dem 3. Toilettenland: „HASSKRIMINALITÄT“ vs. „WILLKOMMENSSTREICHE“! (1) neues Konto (1) Neues Polizeiaufgabengesetz (1) Neues Programm von BAMF und Innenministerium: Deutsche sollen Illegalen (lt. GG) die Miete zahlen (1) Neues vom Reichstanz – nicht schön (1) Neuigkeiten (2) NEUIGKEITEN aus TOILETTENLAND! (1) Neuigkeiten zum Thing-Kreis (1) Neujahrsansprache:►Nein (1) Neulich in Neu-Istanbul (ehem. Mannheim)…ein Essay des Unterganges (1) Neuschwabenland (1) Neusprech für die Volkserziehung am Beispiel des ermordeten 85-jährigen Rentners… (1) Neuster WM 18-Irrsinn: FIFA verbietet das Zeigen schöner Frauen (1) Nicht einmal bedingt abwehrbereit (1) Nicht nur die Kernfamilie wäre dann eingeladen (1) Nicht nur die Kernfamilie wäre dann eingeladen (1) Nicht- Regierungs- Organisationen (1) Nicolaas van Rensburg (1) Nicolai Aufruf: Nein zum Migrationspakt – (1) Niedersachsen (2) NIEMALS AUF KNIEN! (1) Nigel Farage (41) British National Party (5) Nick Griffin (1) UKIP (3) Nigel Farage: „Frau Merkel (1) Nigeria (4) Nigerianer expandieren in Deutschland (1) Nikolai Nerling in Nürnberg über AfD (1) Nikolai: Auschwitz ist schön! | REPORTAGE (1) Nikolai: Klima leugnen mit der Kraft der Vernunft (1) Nikolai: Rückschau und Neuigkeiten zum Jahresende (1) Nikolai: Vivat Wewelsburg (1) Nikolai: ZDF bewirbt den Volkslehrer (1) No go Areas (1) No-Go areas (1) noch nicht vollendete (1) noch ruhig zu bleiben (1) Nordische Götter (1) Nordische Götter (1) Nordkorea (4) NordlandTV u Nikolai: Nationale Bewegungen und Strömungen (1) Norwegen (20) Oslo muslimische Banden (2) Nostradamus und Irlmaier unisono: 2019 das Jahr des Unterganges…und sie werden kommen über das Meer…wie die Heuschrecken…eine tödliche Plage…aber es werden keine Tiere sein… (1) Notfallvorsorge (4) NOTRE DAME BRENNT! :::MOSLEMS JUBELN VOR FREUDE:::: (1) Notstand . (4) Notstandserklärung für September 2018…Trump (1) Notwehr (5) NRW (87) NSA Michael Vincent Hayden.. (1) NSA-Überwachungsprogramm (1) NSL (2) NSU….Lübcke…was passt zusammen? (1) NTHÜLLUNG: Greta Thunberg komplett ENTLARVT (1) NUR 5 % und es gäbe eine REVOLUTION in Deutschland! (1) nur welche??!! (1) Nuremberg (1) NWO: Die Ziele der Illuminati (1) Ode an den alten (1) oder versinken im grünen Schlamm (1) Oesterreich (166) Asylanten-Immigranten (87) EU — Überparteiliches Volksbegehren (5) FPÖ (16) Grüne (13) Islam (22) Islamismus (22) Kurier Türkenproblem (10) Linksradikale (9) SPÖ (2) Türken kriminell (3) Wahlbetrug (4) Wien (12) offener Brief (4) Offener Brief an die jungen Menschen in Deutschland (1) OHREN und SCHWÄNZE ABGESCHNITTEN! Ich bitte um Eure Mithilfe! (1) Oktoberfest: Afghanen bedrängen Frauen – Lebensgefährte und Polizist werden zusammengeschlagen (1) OLG Celle – Revision von Ursula Haverbeck abgelehnt (1) Oliver (20) Orban – Der Westen wird fallen (2) Orbán warnt: „EU“ will den Untergang Europas (1) Orion Verschwörung (1) Ost-Deutschland (14) Ostara – Frühlingsfest 21.03. (3) Ostara – Frühlingsfest 21.03. (1) Ostaraschwestern: So fröhlich wie der Morgenwind (1) Ostdeutschland (30) Masuren (10) Ostern bei Ludendorffs Frohsinn drinnen (1) Ostgebiete (3) Ostpreussen Ermland (17) Oy vey (1) Panikmache mit den gleichen Akteuren (1) Panische Angst aus Göttingen und ein Liedchen dazu (1) Panische UM VO LK UNG in vollem Gange (1) Parallelgesellschaft (397) Patrioten (84) Parallelgesellschaften (1) Paris – St. Denis (2) PARIS BRENNT (1) PARIS BRENNT: Straßenschlachten (1) Paris: „Hier herrscht Chaos“ – Chinesen stellen Bürgerwehr gegen Gewaltverbrechen (1) Parteien (295) Alternative für Deutschland (99) AfD-Parteiprogramm (14) Björn Höcke (5) Frauke Petry (2) BIW (1) CDU (2) Christine Abendroth (1) CSU (9) Die Freiheit (44) Die Piraten (2) DIE RECHTE Dortmund (15) Die Republikaner (27) FPÖ (5) Front National (2) NPD (32) DS-TV (2) pro Deutschland (4) SPD (16) Steinbrück (7) Steinmeier (1) Vlaams-Belang (1) Parteien zur Wahl – Ausgabe 050 (1) Pastor Bode (ev) (1) Patriot-Petition: DiTiB-Moscheebau in Kaufbeuren sofort stoppen (1) Patrioten schützen Patrioten (1) Patrioten-Kalender (1) Patrioten…Einladung zum „Der Revolutionären Kongress“… (1) patriotische Hausprojekt in Halle (1) Patriotische Raumnahme (1) Patriotischer Kongress (1) Patriotismus (48) Patrioten (39) PatriotPetion Weihnachtsmärkte (1) Pädophile (19) PDF-Dateien (24) Pegida Dresden (6) THÜGIDA (1) PEINLICH! Chemnitz MERKEL stammelt sich um Kopf und Kragen! (1) Personen (5) David Icke (2) Heinz Buschkowsky (3) Personenstandsrecht (1) Perversität (13) Peter Cornelius (1) Peter Hahne zur „multikulturellen Bereicherung“: Nicht einmal in Ruhe sterben lassen sie uns … (1) Peter Hahne: „Verkehrte Welt – Warum ist den Politikern nichts mehr heilig?“ (1) Peter Schmidt (3) Petition (22) Petition von 90 Wissenschaftlern zum Thema Klima (1) Pfarrer M. Schmidt (ev) (1) Pfarrerin Jutta Jekel am Grab vom 8-jährigen Oskar…Sie bedauert nicht Oskar (1) PFUI TEUFEL! Steinmeier gratuliert Terror-Mullahs zur Revolution! (1) Philosophen (1) Piefkes Potpourri #25 am 17. März 2019 (1) Piefkes Potpourri #26 am 18. März 2019 (1) Piefkes Potpourri #27 am 19. März 2019 (1) Piefkes Potpourri #29 am 20. März 2019 (1) Piefkes Potpourri #31 am 23. März 2019 (1) Piefkes Potpourri #32 am 25. März 2019 – Berlin übt den Terror (1) Piefkes Potpourri #33 am 25. März 2019 – u.a. Hitlers jüdische Soldaten (1) Piefkes Potpourri #36 am 28. März 2019 – neues und altes aus Berlin… (1) Plan für drastische Enteignung von Sparern und Bargeldbesitzern (1) Plauen: 25 junge Ausländer greifen 15 deutsche Jugendliche an (1) Plädoyer für die Sachsen (1) Plünderland Deutschland: Ausbeutung durch Firmenschliessung (1) Polen (7) Polen (1) Polen: Wir nehmen nicht einen Einzigen- Sie können uns Rassisten nennen (1) Polit-Talk – Tim K. – Der tiefe Staat in Deutschland (1) Polit-Talk mit Tim K. – Mahnwachen für Deutschland (1) Politik (373) Hochverrat (10) Innenminister Friedrich (1) Politische Verfolgung (4) Schröder Kristina (1) Politische Hintergrund Informationen (1) Politische Hintergrund Informationen Okt 17 (1) Politische Korrektheit (61) Polizei (217) Kindesentführung (1) Polizeigewerkschaft Wendt (3) POLIZEI machtlos gegen MIGRATIONSWAFFE und Messerattacken (1) Polizei nimmt bei Clan-Razzia „arabischen Papierdeutsch-Kollegen“ fest! (1) Polizei soll/darf nur noch gegen Deutsche ermitteln (1) POLIZEI STÜRMT ZUG MIT „ANTIFANTEN“ (1) Polizei sucht Zeugen: Raub auf Autofahrerin (1) Polizei vollzieht (1) POLIZEI- und JUSTIZ-TERROR gegen Menschen (1) Polizeibeamtin im Einsatz von Araber schwer verletzt – arabische Familie drohte Wache zu stürmen (1) Polizeikommissar Dietmar Gedig hat Bundeskanzlerin Angela Merkel als „wahnsinnig“ und „kriminell“ bezeichnet (1) Polizeischüler können kein Deutsch…Türkisch und Arabisch sind angesagt (1) Polizisten dürfen nicht mehr mit ihrem Auto zum Dienst fahren (1) Polizisten sagen (1) Polnische Greuel – Der Bromberger Blutsonntag 03. September 1939 (1) Popp und Herman: Wir stehen vor den fatalen Folgen der Kolonialisierung (1) Portugal (5) Positive Post – aber nicht nur!…wichtig! (1) Post 24 7 – Teil 1 Ittner (1) Post 7 24 Teil 2 Ein Lied und ein Traum (1) Post aus der Vergangenheit in die Gegenwart für die Zukunft (1) Post über den Krieg – der tobt! (1) Post kommt rein und geht raus (1) Post voll Musik (1) Post von und über Reichsbürger(gesetze) + die Taube auf dem Dach (1) Postblitzt (1) PRÄCHTIG! Reist jeder 3. Invasor mit dem Flugzeug ein? (1) Präventiv-Schlag „Barbarossa“…22.07.1941 (2) prügeln (1) Pressekodex (1) Preussen (4) Prinzessin Bilcante von Savoyen (1) PRO (158) Pro Bayern (7) PRO Berlin (14) PRO Chemnitz (1) PRO Deutschland (53) Kampagne Asyl-Missbrauch stoppen (8) PRO KÖLN (25) Pro München (9) PRO NRW (30) PRO Vöhringen (1) PRO Deutschland NRW (84) Prof. Dr. Hankel (56) Prof. Dr. Schachtschneider (57) Prognose (1) Projekt Zukunft (1) Projekt Zukunft 1846 und der gesellschaftliche Fortschritt (1) Projekt Zukunft 1VA Kammeralismus (1) Projekt Zukunft 4VA Internet 5 0 und das Satellitensterben (1) Projekt Zukunft 6 Projekt Luzifer und Alien Jesus…warum 5G unser neuer Gott wird… (1) Projekt Zukunft VA 3a ALLMACHT…Hintergrund ultramontanistische katholische Kirche… (1) Prominente (1) Brigitte Bardot (1) Gerard Depardieu (1) Propaganda (13) EU-Propaganda (3) Propagandataktiken zur Fortsetzung der Migration…Teil 1 (1) Prophezeiung von Pater Paisios wird zur Realität (1) Prophezeiungen (82) Alois Irlmaier (6) Antje Sophia (1) Nostradamus (3) Prophezeiungen der Transformation: Das verborgene Geheimnis der Menschheit – Armin Risi (1) Prophezeiungen für 2019 aus Palmblattmanuskripten …mit AUDIO (1) ProtonMail führt Echtzeit-Überwachungen durch (1) Prozess gegen Adrian Ursache in Halle (1) Putin – Krieg gegen USA in Europa (1) Putin und Trump verpassen Zitter-Merkel-Deutschen Super-Klatsche (1) Quedlinburg – Fachwerkkunst und Freimaurerei | HEIMAT (1) RA Lutz Schaefer: Dieses „EU-Konstrukt“ hat nur ein Ziel: Deutschland zu zerstören! (1) Radioaktive Wolke über Europa (1) Ragnarök (1) RAKETE! Warum sie hinter Gitter gehört! (1) Ramadan – der Monat des Terrors und der Völlerei. Und der Monat der Jagd nach Ungäubigen (1) randalieren | Zur Sache Baden-Württemberg! (1) Rasenpflege im goldenen Oktober REICHSTANZ (1) Rassenvermischung (3) Rassismus (1) Rassismus! Sexismus! Populismus!…Vom richtigen und falschen Umgang mit gefährlichen Begriffen (1) rassistisch und Frauenfeindlich (1) rau Merkel (1) Raubzug der Grünen gegen das Deutsche Volk (1) Rauchverbot (1) Rauhnächte (2) Raus aus dem UN-Migrationspakt (1) Raus aus der Antifa (1) Razzia in Parteizentrale – das ist das ist wahrer Faschismus! (1) räumt mit den falschen Glaubensdingen auf Video 1 (1) Röhl Klaus Rainer (1) Rückkehr des Reiches – Reihe 2 – Prolog (1) Rückschau und Neuigkeiten zum Jahresende (1) RdR – Die Macht des Reiches (1) RdR-Reihe 2 – Folge 1- Deutsche Wissenschaft (1) RdR-Reihe 2 – Folge 2- Blackout (1) Recht auf Muttersprache – Der Filmbericht zur Aktion im Landtag (1) Recht und Wahrheit (3) Recht und Wahrheit (1) Rechte (89) Rechte (1) Rechter Rapper in den Charts: Umringt von Rassisten? Teil 1 (1) rechts rein!“) | HEIMAT (1) Rechtsrock Festival in Ostritz (1) Rechtsstaat hat sich in Dresden am 17.02.2018 verabschiedet (1) Rechtssystems (1) Rede vom EU-Abgeordneten Udo Voigt (NPD) (1) Rede zur Sommersonnenwende (1) redet über patriotische Zeitung Anti (1) Redeverbot für den Volkslehrer auf der Merkel-Muss-Weg-Demo am 26.03. (1) Refugee Speed-Dating in Oberbayern viel Rummel (auch mit Stürzenberger) (1) Refugeedenkmal in Kassel (1) Regierungsbildung (1) Regime in Panik (1) reiburg…wie eine Uni-Stadt im links-grünen Gift versinkt (1) Reichelt über den »selbstmörderischen Wahnsinn« (1) Reichsbürger (5) Reichsdeutsche (8) Absetzbewegung (2) Dritte Macht (5) Reichsdeutschen-Armee im Thüringer Wald (1) Reichsdeutscher (1) Reichsgründungstag (1) Reichstanz am 9.9. um 14 Uhr (1) Reichstierschutzgesetz (1) Reisebericht (1) Rekordverschuldung: Hamburg zahlt 779 Millionen Euro für Illegale – In einem Jahr (1) Religionen (8) Juden (3) Semiten (3) Zionisten (8) Renten (4) Rentenalter (1) Rentenversicherung (2) Reparationen (1) Republikaner (43) retten…Programm der positiven Polarisierung (1) Rettungsschirm (1) RFID Chip (26) Rheinwiesengedenken in Bretzenheim…24.11. (1) Richtig so: Apothekerin erteilt Kopftuch klare Absage! (1) Richtigstellung 6 Millionen nicht mehr haltbar (1) Roger Köppel (1) Rolf Peter Sieferle (1) Romans russischer Verein „WBH“ | GASTBEITRAG (1) Ronny aus Chemnitz berichtet live von der Demo (1) Rothschild (1) Rothschild plante May und Merkel! (1) Rothschilds Banken (1) Rudolf Heß – Zum 124. Geburtstag…26.04.1894 (1) Russland (69) Immigranten (3) Islamisierung (8) Krim/Ukraine (3) Militär (12) Putin (28) Russlanddeutschen (1) Russland tötet Tausende streunende Hunde vor der Fußball-WM (1) Russlanddeutsche (3) RUSSLANDDEUTSCHE VERLASSEN I R R E N H A U S DEUTSCHLAND (1) RuW – Dr. Gunter Kümmel – Selbstbehauptung-die Idee des Nationalsozialismus – Ausgabe 044 (1) RuW-Lesertreffen: Gott und Geist – Christ oder Heide Dr. Kümel (Heide) (1) Saarland (4) SACHSEN (3) Leipzig (2) Sachsen („Links raus (1) Sachsen-TERROR (1) sagt das Schiff nimmt Fahrt auf (1) Saharastaublüge (1) Salvini geht zurecht auf die hoch-kriminelle Rackete los (1) Salvini: „EU (1) SARRAZIN (59) Sarrazin in Hambach: Afrika ist selbst schuld an der Armut (1) Satanismus (1) Satire (8) SAWSAN (1) SAWSAN CHEBLI GIBT AUF! (1) SAWSAN CHEBLI ZWINGT mich vor GERICHT!…Bemerkung: sie ist eine Papierdeutsche und real eine Bio-Palästinenserin (1) Süd-Tirol (54) Süd-Tirol (2) Südafrika (4) Nelson Mandela (3) Südländer (67) Südtirol (48) Unabhängigkeit von Italien (7) von Immigranten vergewaltigt (1) Schafe und Ziegen (1) Schamanow: Russland wird im Falle eines US-Angriffs auf Syrien alle Vergeltungsmaßnahmen ergreifen (1) Scharia (136) SCHARIA-EHE und deutscher Pass? KEIN PROBLEM! (1) Scharia-Schande und islamische Selbstjustiz in Deutschland! (1) Schatzmeister im KV Neu-Ulm (1) Schächten (13) Schäfer-Prozeß – 3. Zwischenbericht – 18.08.2018 (1) Schäfer-Prozeß – 3. Zwischenbericht – 18.08.2018 (1) Schäfer-Prozess vom 21.09. – Der Rabauken-Richter (1) Schäuble (25) schöne Zukunft mit 25 000 (1) schützt sein Volk ohne Wenn und Aber…Wer einmal droht (1) Schlacht bei Zenta an der Theiß… Prinz Eugens größte Schlacht (4) Schlagwörter (1) Schlägereien (1) Schlägt der Wind um? – Ausgabe 039 (1) Schleswig-Holstein (1) Schnitzers Emailnachricht (2) Schockierendes Bilderberger Geheimdokument aus 2012+ Hinweis (1) Schockierendes Video…Bevölkerung-Ersatz durch Muslimen in den Niederlanden (1) SCHOCKSTUDIE über Invasoren (1) Schon wieder – Video gelöscht (1) Schon wieder da – Volkskraft sei Dank! (1) Schon wieder Karneval? Polizeigewerkschaft will Pfefferspray-Kauf erschweren! (1) Schröder Kristina (1) SCHRECKEN! DOCH die Hymne? Merkel zittert wieder! (1) schuld – selber schuld!“ (1) Schulden (1) Schuldenkrise (4) Schuldenunion (2) Schuldig! – Warum diese Regierung vor Gericht gehört (1) Schuldig! – Warum diese Regierung vor Gericht gehört (1) Schule suspendiert Lehrer (1) Schulhof-Messermord (1) Schultze-Rhonhof über die Ursachen des Zweiten Weltkrieges (1) Schultze-Rohnhof (1) Schutzbund für das deutsche Volk (1) Schwachen und Dummen“ besiegeln wird (1) Schwarz-Afrikaner (75) schwarze Jungs oder schwarze Mädchen haben (1) Schwarzer-Negroider stach 30-mal auf Deutschen ein…trotz bewiesenen Mordes…FREISPRUCH!!! (1) Schwäbisch Gmünd (1) Schweden (32) BÜRGERKRIEG (2) Einwanderer-Krawalle (13) mord und vergewaltigen (9) Schweden brennt: Banden von ausländischen Jugendlichen legen in mehreren Städten Feuer (1) Schweden ist ein verlorenes Land (1) Schweigemarsch in Chemnitz (1) Schweigen der Lämmer oder tolles Jahr (1) Schweiger (3) Schweiz (166) Ausländerkriminalität (23) Bern (4) EU (17) Interview Roger Köppel (3) Islam (16) Militär (6) Tobler (31) Zuwanderung (19) Schweizer spricht Klartext (1) Sebastian KURZ am 21.11.2018 im Nationalrat…“Kein Kopftuch soll uns vorschreiben wie wir zu denken haben“ (1) Seehofer (3) Seehofer: es gilt zur Zeit keine Ordnung — es gilt kein Vertrag — es gilt kein Gesetz — (1) seelische Grausamkeit… (1) Seewald (2) selbst Merkelsender geben es zu (1) Selbstmordattentäter (5) Selbstschutz (1) Selbstverbrennung Pfarrer Weißelberg als Warnung vor der Islamisierung (1) Selbstverteidigung (9) Bürgerwehr (6) Selbstverteidigung mit freien Waffen (1) Sellner – Wiens Moscheen (2) Sellner – Wiens Moscheen (2) Sellner verhaftet (1) Sellner | 17Jährige erstochen | 82Jährige vergewaltigt (1) Sellners Wochenrückblick – 5. Ausgabe (1) Sendung mit Wut und Tränen. Schwer (1) SENSATION! Raumpflegerin hält Hammer-Rede im Bundestag (1) Sensationsvortrag von Guido Reil in München AfD (1) Serbien (1) Serien (11) Lieder unseres Volkes (3) Reden über Europa (4) Was ist deutsch (1) Wikipedia–Hand linksgerichteter Editoren (3) Sewastopol 1942 (1) Sextipps (1) Sexualkunde (1) SHITHOLE GERMANY!…BRiD ist mittlerweile ganz unten angelangt. (1) Sicherheit im Netz (2) Sie fälschen für den Endkampf gegen die Deutschen sogar die Polizeistatistiken und erlassen Orwell-Terror-Gesetze (1) Sie narrt die ganze Welt – die gesteuerte Figur „Greta“ (1) sie spielen ein ganz falsches (1) Siebenjähriger Ausländer (Migrations-Hintergrund…) sticht Lehrerin in den Bauch (1) Sieg der Vernunft…Österreich (1) SIG OG SAL VOX! (1) Signal für Deutschland – Zeitschrift (1) Silvana Heißenberg (1) Silvana Heißenberg (1) Situation an deutschen Schulen – eine Lehrerin steht auf (1) Skandal in Stuttgart – Wolfgang Gedeon über seinen Rauswurf (1) SKANDAL! »ANTIFA«-Mitglied berichtet für »Tagesschau« über AfD! (1) Skandal-Urteile (52) SKANDALÖS! – Bundesregierung lügt offiziell zum Migrationspakt! (1) Skandale (528) So plant die vierte Merkel-Regierung laut Lengsfeld die endgültige Zerstörung Deutschlands (1) so wirst du sterben!“ 25-Jähriger gegen Flüchtlingspolitik (1) Soldaten erzählen (2) Soldatengrab im Steigerwald (1) Solidarität (6) Solidarität mit Ursula Haverbeck 10.5.18 Bielefeld (1) Solidarität mit Ursula Haverbeck am 10.5. (1) Solidarität mit Ursula Haverbeck…Demo-Marsch in Bielefeld (1) Solidarität mit Ursula Haverbeck…Demo-Marsch in Bielefeld (1) soll am Mittwoch 02.05.2018 in Haft! (1) soll Deutschland verlassen! (1) Sommer Gemetzel in den Straßen wie in Südafrika (1) Sommerhit 2018 ANGIE (1) sondern allein um Umvolkung…weiterer Beweis (1) sondern den Täter… (1) sondern der ganze Clan (1) sondern der ganze Clan (1) sondern wegen Auschwitz in die Politik gegangen“ (1) SONNENSTAATLAND (1) Soros (1) Soros und seine Bundesregierung halten dagegen! (1) Soziales (274) Sozialismus und Islam sind eineiige Zwillinge (1) Sozialsysteme (3) Spaß ohne Ende auf der Leipziger Buchmesse (1) spalten (1) Spanien (35) Islamisierung (10) Spanien schiebt 116 Illegale direkt aus Ceuta wieder ab (1) SPD (16) türkischer Unterwanderung (2) SPD GroKo Streit (1) SPD opfert sich zugunsten der AFD! (1) SPD und CDU/CSU beschließen dauerhaften Bruch des Grundgesetzes (1) SPD-VIZE Stegner verspricht: „Wir werden Deutschland weiter islamisieren!“ (1) Spekulation (1) Kohls Töchter ? (1) Spendenaufruf (1) Speyer (1) Spieglein an der Wand – Sylvia Stolz erneut inhaftiert! (1) Sprachwahrer des Jahres (1) Sprich über Rasse!….Berlin in einen Alptraum versetzt… (1) St. Augustin -17-Jährige von 19-jährigen Kenianer ermordet! (1) St.Piusbruderschaft (8) Staatsangehörigkeit (1) Staatsanwälte (1) Staatsbürgerschaft (1) Staatsgewalt (1) Staatsschulden (1) Staatsschutz (3) Staatsverschuldung (1) Stadtrundgang durch Lübeck und ein entlarvendes Mahnmal auf der Insel Poel (1) Stammtisch Swetowit mit Heinz Christian Tobler und Ralf Körber (1) Starkes Signal aus Lüneburg (1) Start ins Jahr 2018 (1) Statement und Ansage: Robert und Die Leine des Grauens/Heidi Mund-Fankfurt a.M. 8.3.2019 (1) Statistik (1) Statt Mörder und Vergewaltiger werden „Hassposting-Täter“ gejagt (1) Steine auf deutsche Frauen und mehr (1) Steinmeier auf Fremdschäm-Tour! (1) Steinmeier erklärt (1) Steinmeier Neuer Heuchel-Rekord bei Weihnachtsansprache….doch hinter den Kulissen fördert er linke Hassgruppen und kämpft gegen Andersdenkende… (1) sterbender Globalismus und eine grunzende BRD (1) Sternstunden unseres Flüchtlingsmärchens Die Lausbuben von Rees! (1) Steuern (1) still und heimlich (1) Stop Moscheenbau (2) Stopp Moscheenbau…DITIB und die Takiya… (1) Stoppt den Flüchtlingspakt – die 2. Runde (1) Stoppt den Pakt – Deutschland es geht um Alles (1) Straßen in Paris – Neger (2) Straßennamen und der Flottenbefehl (1) Strafanzeige (1) Strafsache Ricarda Riefling (1) Ströbele (1) stromausfall (1) Stuttgart (9) Swastika (1) Swedish Defence League (1) SWR: Junge „Flüchtlinge“ klauen (1) Sylvia Heißenberg (2) Sylvia Stolz (2) Sylvia Stolz inhaftiert! (2) Sylvia Stolz tanzt verbotene Gedanken (1) Sylvia Stolz wieder in Gesinnungshaft (1) Syrien (36) Syrier vergewaltigt Frau in Freiburg bestialisch (1) Syrischer Muslim mit 4 Frauen und 23 Kindern erhält monatlich 30.000 € Sozialhilfe! Vom Steuerzahler (1) System-hörig…? (1) SYSTEMENDE Teil 1: Hintergründe und Pläne zur Vernichtung Deutschlands seit über 2000 Jahren…Zion… (1) Systemkritiker (1) Systemlinge (1) tadtrundgang Mittweida (1) Tafel-Chef Jochen Brühl verwahrt sich mit deutlichen Worten gegen Merkel-Kritik (1) Tag der „“Opfer“ des Nationalsozialismus““! – Was tun? (1) Tag der freien Rede und des Mutes DEMO NÜRNBERG 30.06.2018 (1) Tag der Patrioten am 17. Juni mit Höcke – Grüne schäumen vor Wut (2) Tagesausblick (8) Tagesschau verleumdet #120 – Ariane reagiert (1) Tags (1) Taliban (4) Tanz und Lebensquell: Herr Klapes berichtet (1) Tarnorganisation des Verfassungsschutzes (1) Tatjana Festerling (3) Tausende gegen Merkel auf der Straße (1) Tausende Invasoren als falsche Ärzte tätig (1) Tausende rufen am Brandenburger Tor „Alahu Akbar“. Situation wirkt aggressiv und bedrohlich (1) taz erkennt die Realität – und bekämpft sie BLATTKRITIK (1) täglich grüßt der Einzelfall (1) Tödliche Migration in ein schutzloses Europa (1) Tödliche UV-C+ B- Strahlungs-Durchdringung bis zur Erdoberfläche (1) Türke Osman weiß: In Deutscheland gilt „Mörderschutz vor Opferschutz“! (1) Türke vergewaltigt junge Deutsche vier Stunden lang – Freispruch (1) Türkei (224) Armenier (12) Christen (5) Griechen (1) Türkisierung (3) Völkermord Armenier (10) Türken (822) Gastarbeiter kamen nicht “gerufen” (59) Invasoren Erste Welle (2) Kirchenbrand in Hannover (5) Türken-Kriminalität (4) Türkenabwehr vor Wien 1683 (3) Türkenkriege (9) Türkische ORGANISATION „DITIB“ bezahlte Kölner MOSCHEEBAU (1) türkischer Invasor schlägt grundlos Deutschen tot (1) Team Rückvolkung gegen Mission Lifeline! (1) Teil des Krieges gegen die Afrika-Flutpolitik der „EU“ (1) Teilnehmerzahl massiv nach unten manipuliert (1) Terror (190) Terror (1) Terror in Lübeck-Kücknitz Iraner (35) attackiert BürgerInnen im Bus mit einem Messer – 14 Verletzte (1) Thüringen (1) Thüringen als Beispiel der „Merkelisten-Barbarei“ – aber Trump greift an (1) The greatest Story NEVER told! (5) Theater in Thale – mit LIVE SKANDAL!!! (1) Themar (1) Thilo Sarrazin – Feindliche Übernahme (1) Thing-Kreis (1) Thing-Kreis Themar Einladung zum 19.02.2019 (1) Thing-Kreis Themar Kampf um Erlach (1) Thing-Treffen im 1. Halbjahr 2019 (1) Thorsten Schulte – Kontrollverlust (1) Tier und Natur durch 5G-Strahlung Teil 1 (1) Tierquälerei (29) Schächten (2) Tierquälerei (1) Tierrettung: ICH bitte PERSÖNLICH um EURE HILFE! (1) Tierschutz (26) Anti-Giftköder-Training (2) Bienen (1) Jetzt Wölfe schützen und die Aufweichung des Artenschutzes stoppen! (1) Tierschutz – tödliche Hundekrankheit…bisher im Norden…von Norwegen bis Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern (1) Tierschutz im Koalitionsvertrag (1) Tierschutz in Deutschland — einfach saumäßig! (1) Tierschutz und mehr. (1) Tierrettung….Verfügung über die Tötung des Rottweilers Zeus – (1) Tierschutzgesetz 24.11.1933 (1) Tim Kellner (42) Polit-Talk: Tim Kellner und Lisa Licentia (1) Polit-Talk: Tim Kellner und Martin Sellner (1) SUPERGAU! Bürgermeister will mir soziales Engagement verbieten! (1) Tim Kellner (1) UNFASSBARE ENTGLEISUNGEN – NDR-Journalist will alten Mann zusammenschlagen! (1) Tim: SCHOCKVIDEO vor EU-Wahl!!! TYRANNEI der „Rechtspopulisten“? (1) Tim…Mitteilungen und Aufrufe zum Jahresende.. (2) ENDZEIT! CDU vereint sich mit linksradikaler Terrorbande Antifa.. (1) Tipp (2) Tipp und Hinweis (5) Tirol (3) TK-Widerstand (2) Tatjana Eibl (2) Tommy Robinson zu deutschen Journalisten (1) Tote und Macron wackelt! (1) Tradition (13) Transparent Cottbus (1) TRAUMHAFT! – Ein Märchen wie aus 1001 Nacht! (1) Tränen (1) Trümmerfrauen (1) Treffen der Generationen…Vorträge und Liederabend in Eisenach (1) Treffen im 2. Halbjahr 2019 (1) Trennen (1) Trotz Gegenwind der CSU demonstrieren über 50.Tausend in München gegen das neue Polizei-Aufgaben-Gesetz (1) Trump erkämpft den Senat und die Rassenfrage ist zurück (1) Trump Merkel und die Raute – Geheime Nachrichten (1) Trump: „Europa verliert Kultur“ – Warum flüchten immer mehr Deutsche?…„ (1) Tschechien (2) TTA Dennis Ingo Schulz (16) TTA trifft den Volkslehrer auf dessen Geburtstag (1) TTIP (2) Tunesien (1) Udo Ulfkotte (12) Udo Ulfkotte: Geheimplan Europa (1) Udo Ulfkottke (3) Udo Voigt (NPD) wurde in Marrakesch vorläufig festgenommen! (1) Udo Voigt – getroffen! | IM GESPRÄCH (1) Udo Voigt in Marrakesh festgenommen (1) Ukraine (39) Ulfkotte (74) Neuigkeiten (3) um gegen besorgte Bürger zu hetzen (1) um ihn zum Schweigen zu bringen (1) Umbruch 2019 (1) Umerziehung (1) Umerziehung Fehlanzeige (1) Umerziehung oder innere Zersetzung (1) Umfrage (45) Umfragen (8) Umfragen deuten auf AfD-Erfolge bei allen drei Ost(Mitte)-Wahlen (1) Umvolkung (1) Umvolkung (1) Umwelt & Aktiv (2) UN (10) UN bereitet nächste Migrationswelle vor (1) UN Migrationspakt stoppen….Grazwurzeldruck: Phase 3 gegen den Migrationspakt (1) UN-EU-Merkel-Drehbuch“ setzt den Zwang gegen den mehrheitlichen Wählerwillen (1) UN-Migration – Eva Herman: Was Europa bevorsteht.. (1) UN-Migrations-Pakt…Rothschild und Co: Sie wollen den Pakt zur grenzenlosen Migration. (1) UN-Migrationspakt stoppen…Druck-Vorlage zum aushängen (1) UN-MigrationsPAKT- GENERALDEBATTE – MERKEL mal wieder zum FREMDSCHÄMEN! (1) UN-Migrationspakt…Holger Strohm: Wahnsinn und Hochverrat (1) UN-Migrationspakt: WARUM DEUTSCHLAND UNTERGEHEN WIRD… wenn wir uns nicht noch besinnen! (1) Unabhängigkeit (3) Unabhängigkeit (2) Unbequeme Wahrheit – Was gesagt werden muss!!! (1) UNBESCHREIBLICH! Tinder war gestern – jetzt kommt Mission Lifeline! (1) Uncategorized (33) und die Iden des März (1) und… (1) UNFASSBAR PEINLICH! – „Weihnachten“ mittlerweile zu „rechts“ in Deutschland (1) UNFASSBAR VERSTÖRENDE GRAUSAMKEITEN! (1) UNFASSBAR! Sparkasse kündigt mir Konto wegen PROMETHEUS! (1) Unfassbare Abgründe mitten in Deutschland! (1) UNFASSBARE SCHMUTZKAMPAGNE des Zentralbüro des Innern! (1) UNFASSBARE TRAGÖDIE! Der Polizeieinsatz des Jahres! (1) Ungarn (21) Ungarn (1) Ungarn Fidesz Partei József Szájer Masseneinwanderung (1) Ungarn warnt: Brüssel zahlt monatlich 60 000 Einreisen und will 1 (1) UNGEHEUERLICH! Merkel verhöhnt die Maueropfer (1) Uni Zürich (1) Universität der Bundeswehr weigert sich (1) unkontrolliert (1) UNO (2) UNO Die Fratze der Weltdiktatur (1) UNO Migrationspakt … Die Rechte der Migranten werden über die Rechte der Zielländer gestellt (1) UNO Migrationspakt … Die Rechte der Migranten werden über die Rechte der Zielländer gestellt (1) UNO-Menschenrechte (2) UNO-Migrationspakt (29) UNO: Neue Menschenrechte zur Landnahme (1) Unruhen (1) uns zu verbrennen und lebendig zu begraben (1) Unser Gemeinschaftswerk zum Volkstrauertag (1) Unser Kampf für die Meinungsfreiheit! PROMETHEUS DEUTSCHLAND! Startschuss! (1) unser Volk und unsere Heimat vernichten mit der Immigrationswaffe (1) unser Weg (1) unsere weihnachtlichen Bräuche und Traditionen (1) Unsere Zukunft die nächsten zwanzig Jahre (1) Unsere Zukunft in kurzen Sätzen…Industrie 4.0 (1) Unter falscher Flagge/False Flag (2) Unter Feinden: Ein Patriot schlich sich bei der „Antifa“ ein (1) Unterstützt Alfred Schaefer! Kommt nach Dresden (1) Unterwanderung (276) Unterwegs in Straßburg – Zentrum der Macht (1) UNVORSTELLBAR! Was geschah wirklich in Stuttgart? (1) Update (1) UPIK Staaten als Firmen (2) Ursprünge (1) Ursula Haverbeck (10) Aufruf zur Demonstration am Donnerstag (2) den 10. Mai in Bielefeld (2) Ursula Haverbeck (1) Ursula Haverbeck (1) Ursula Haverbeck (1) Ursula Haverbeck wurde ins Gefängnis geworfen – Schreibe Ihr wenigstens einen Brief (1) Ursulas 90ster – 10 000 feiern in Bielefeld! (1) Urteil im Schäferprozeß (1) Urteil im Schäferprozeß (1) US Blogger : Kriminelle Migranten machten Freiburg zum Ort der Schatten. (1) US-DHS ruft zu 6 Monaten Bevorratung auf + warnt vor Stromausfall- Gefahr! (1) US-Gesetzentwurf: Antifa sollen als Inlands-Terroristen bezeichnet werden (1) US-GRENZSCHUTZ stoppt Migranten mit Tränengas! (1) US-LÜGEN-Vasallen Angela Merkel & Co (1) US-Militär (10) US-Militärkonvois rollen durch Deutschland zum Aufmarsch gegen Russland (1) US-Militärstützpunkte in Deutschland (1) USA (207) Das Reich des Guten (1) Donald Trump (15) AntiFa verbieten (1) Edward Snowden (14) EU (4) FEMA Camps (1) Fracking Redeverbot (1) Genfood-Kennzeichnung soll verboten werden (1) Giftgas (2) globalen US-Herrschaft (4) Haarp und Co (3) Hillary Clinton (2) John F. Kennedy (3) Kampfroboter (1) Lizenz zum Töten—Obama (6) Militarisierte Polizei (1) Monsanto (4) NSU (6) Präsidentschafts-Wahlen (4) Spionage (1) Trucks Blockade (2) Trump (13) TTIP (4) Verschwinden der Mittelschicht (1) USA (1) USA starten Militäranschlag auf Syrien (1) Uta gibt auf! Sieg für die „Antifa“? Nö! (1) Vatikan entfernte 1684 14 Bücher aus der Bibel ohne wirkliche Erklärung (1) Völker schlachten mit dem Volkslehrer – Befreiungskrieg 1813 nachgestellt (1) Völkermord (113) Völkermord in Deutschland (1) VdK der Sozialverband …. undemokratisch (1) Vera Lengsfeld über geheime Fluchtpläne der Politiker (1) Vera Lengsfeld: Lügen in Zeiten des Globalen Migrationspaktes (1) Verantwortung – Ursula Haverbeck (1) Veröffentlichungen (17) Der Bereicherungsmythos – IfS (7) Der Koran im Klartext (6) Veröffentlichungen (1) Verein Deutsche Sprache (12) Verein Volksbegehren e.V. (1) Vereinsauflösung (1) Verfassunggebenden Versammlung (1) Verfassungsbeschwerde (1) Verfassungsschutz (75) Verfassungsschutz erklärt Grundgesetz für verfassungsfeindlich!…VS in Hand der Antifa… (1) Verfassungsschutz sabotiert Volkslehrer! (1) Verfassungsschutz Troll (1) Verfassungsschutz: Übersicht ausgewählter islamischer Anschläge (1) Verfolgung Andersdenkender (15) Politaia (1) VERGEBT IHNEN NICHT (1) Vergemeinschaftung (1) Vergessene Schicksale (62) Vergesst unsere Toten nicht – Gedenkstätte Guthmannshausen (1) vergewaltigt 82-Jährige fünfmal in einer Stunde (1) Vergewaltigungen (2) Verkaufen SPD und Grüne ihre Seele 4. Teil (1) Verkehrsminister bedroht Autobauer Daimler mit Horrorstrafe…erst VW (1) Verleumdungen (121) verlogen (1) Vermögensschutz (1) Vernunftgesellschaft winkt noch mal aus der Ferne (1) Verpflichtung zur Entsperrung eines Facebook-Accounts im einstweiligen Rechtsschutz (1) Verrat (159) Roosevelt (1) Verrat und Trotz – Bundestag stimmt für den UN-Migrations-Pakt (1) Verräterin (1) Verschärfte Islamisierung an Wiener Schulen! (1) Verschärfte Islamisierung an Wiener Schulen! (1) Verschuldung Deutschland (12) Verschwörungstheorie (1) Verschwörungstheorien beim Spiegel und Ärger für Patrioten (1) Verteidiger Europas kämpfen für die Zukunft (1) Vertreibungsopfer (55) VERZEIHUNG (1) VGR – Metapedia – Spendenaufruf 2018 (1) Video (817) Videolöschung? Nicht mit mir (1) VK.com (5) VL besucht Neuschwanstein | HEIMAT (1) VL entlarvt Süddeutsche Zeitung Verleumdung und linke Hetze AKTIVISMUS (1) VL gegen SM – Bericht vom Prozess (1) VL lernt von Tell (1) VL trifft Horst Mahler | IM GESPRÄCH (1) VL! Tag der Offenen Tür der Bundesregierung | (1) voelker (1) Vogel-Phönix-Effekt (1) Volksabstimmung (4) Volksaufstand gegen Migrationspakt – 01.12.18 14 Uhr Berlin Brandenburgertor (1) Volkshelden Andreas Hofer (3) Volkskraft voraus! | VOLKSKRAFTWOCHEN (1) Volkskulturfest und Demo in Berlin am Breitscheidplatz (1) Volkslehrer bei 3sat im Interview zum Thema Antisemitismus (1) volkslehrer Jasus oder Neinsus??? VL gibt Antwort! (1) Volkslehrer vs. Land Berlin (1) Volkslehrer…ich stehe zu ihm! (1) Volksverdummung (94) Volksverhetzung (1) vom 25.10. bis 27.10.18 (1) vom VdK-Kreisverband als Vorsitzender abgesägt (1) von der Leyen (1) von Sudetendeutschem Tag ausgeschlossen (1) Von Tallinn nach Berlin – unsere Kultur lebt! (1) Vorhersagen und aktuelle Geschehnisse nicht nur im Vergleich (1) Vortrag (7) Dr. Paul Hellyer (5) Holger Strohm (1) Sommer (1) Vortrag: Was das Volk lernen muss (1) Vortrag: Wie wir zur Selbstbestimmung kommen (1) Vorwürfe und neue Anklageschrift – Das turbulente Leben eines Nazis (1) VRIL…eine musikalische Reise und Hoffnung auf Hilfe (1) VS Land Berlin – Runde 1 (1) VS-Präsident Maaßen von Eidbrecherin und GG-Hochverräterin Merkel entfernt (1) VS-Präsident Maaßen von Eidbrecherin und GG-Hochverräterin Merkel entfernt (1) Wahlabend in Moabit – Sieg des Rechts (1) Wahlbeobachtung: Bayern-Fazit und Infos für Hessen (1) Wahlbetrug (25) Wahlbetrug in Bayern (1) Wahlbetrug in Bayern eindeutig bewiesen: Was macht die AfD? (1) Wahlen (119) Ausländerwahlrecht (1) Erzbischof Zollitsch gegen Euro-Kritiker (1) Nichtigkeit von Wahlen (12) Wahlgeschenk an Türken (3) Wahlen (1) WAHLFÄLSCHUNG (1) Wahlfälschung (10) Wahlplakate (1) Wahnsinn (153) Wahnsinn in Göttingen (1) WAHNSINN: „Deutschland MUSS und SOLL FALLEN & (fast) alle machen mit! (1) Wahnsinnige Anti-Deutsche (1) Wahre Weihnachtsgeschichte (1) WAHRE WORTE! Wir haben keine Meinungsfreiheit… (1) Wahrheit spricht Klartext (16) Wahrheit-spricht-Klartext – WsK 64 – „Teile und herrsche – und Jeder macht mit“ (1) WAHRHEITSWELLE! Wussten Sie schon…? Bilderberger 2019 (1) Wakenews Detlev (2) Waldbrände Kalifornien Energiewaffen (1) Wann bist du dabei? (1) wann werden Sie sich bei den Deutschen entschuldigen?“ – Deutsch (1) Warnung (129) Warum der 8. Mai für immer in Erinnerung bleiben sollte (3) warum jeder davon betroffen sein wird! (1) warum macht das Negerlein denn sowas? (1) Warum wir voller Optimismus in die Zukunft blicken können! (1) Was der neue „Datenschutz“ angerichtet hat (1) was die Linksextremen von ihr verlangen (1) was du nicht siehst“ (1) was erfahren wir denn hier (1) was haben sie nur aus Dir gemacht (1) was Ihr gesät habt…. (1) Was in London passiert ist (1) WAS ist aus DEUTSCHLAND geworden? Wegsehen oder engagieren? (1) was ist das für eine Lügerei (1) Was ist deutsch Hans-Christian Tobler IM GESPRÄCH (1) Was ist die Dritte Macht und das „letzte Bataillon“? (1) WAS IST PASSIERT (1) Was ist passiert ? Was wird passieren ?…Tag X steht bevor…. (1) Was macht einen Deutschen aus? Ahnengeist gibt Antwort | VOLKSKRAFTWOCHEN (1) Was nicht gesagt und gezeigt werden darf (1) was nichts anderes als ein Völkermord ist…. (1) was steckt wirklich dahinter (1) Wasser tötet Kinder in Afrika – Und DU! Bist! Schuld!…. (1) Währungsreform (41) wünscht einen guten Rutsch ins Jahr 2019 (1) Wütende Bürger sagen ihre Meinung – Merkel zerstört unsere Heimat (1) WDR Bleiberecht (2) Weber sieht Nationalismus als künftige Macht unter der die Merkel-„EU“ verreckt! (1) Weder der „Westen“ noch der „Osten“…auch Russland ist alles andere als ein Freund Deutschlands…. (1) Weg mit der Judensau !?! (1) WEGEN MEINUNGSÄUSSERUNG VOR GERICHT: „GERMANENHERZ“ (1) Wehr dich & lass dich nicht zum Terroristen machen (2) Weißen Mann (1) Weiber wehrt euch! (1) Weihnachtspost und gute Gedanken (1) weil …?“ oder „ich bin ein Nazi (1) weil …!“ (1) weil dadurch die tibetische Identität zerstört wird (1) weil er Angela Merkel beim Lügen erwischte.“ (1) Weimar – oder was ist der Unterschied GASTBEITRAG (1) weiter zu kämpfen! (1) welche Hunde man in jedem Fall töten darf (1) welche Hunde man in jedem Fall töten darf (1) Weltherrschaft (5) Weltherrschaft (1) Weltherrschaft: Warum Deutschland sterben soll (1) Weltkrieg in Europa: Deutschland verlegt 12.000 Soldaten an die russische Grenze (1) Weltlage als Hammerschlag auf die Birne des BRD-Abschaums (1) Weltregierung (11) Weltverändernde Ereignisse ab Mai 2018 durch eindeutige Hinweise von Nostradamus (1) Weltverschwörung (3) weltweite Reaktionen (1) Wenn das die Menschheit wüsste (1) Wenn der Papst flieht: Das letzte Zeichen vor dem großen Umbruch (1) Wenn DGB Mitglieder Nachts Hakenkreuze (1) wenn ehrliche Menschen (1) Wenn eine ganze Nation heuchelt – Grundrente sorgt für Aufruhr (1) wenn in Deutschland das Chaos ausbrechen sollte? (1) wenn nicht! (1) Wenn Rettung nur im Untergang möglich ist (1) Wenn Youtube die Wahrheit unterdrückt – Nachricht von mir an Euch (1) wer das Tier nicht ehrt…. (4) WER mobilisiert die Gelbwesten und wozu? WICHTIGES VIDEO! (1) Wer nach Österreich reist (1) Wer regiert Deutschland wirklich ? Die Männer hinter Merkel (1) Wer wollte den Krieg? – Adolf Hitlers Rede 30. Januar 1940 (1) Werbekampagne und Einrahmung läuft (1) WERDEN WAHLEN MANIPULIERT? …Verfassungsgerichtshof attestiert Landeswahlausschuss Sachsens rechtswidriges Verhalten & kippt Kürzung der AfD Listenplätze zur Landtagswahl! (1) werden wir nur noch für dumm verkauft?? Ja (1) Werner (1) Werner Altnickel (19) Militärische +Wirtschaftsnachrichten Januar 2020 + Austr. Feuer fabriziert etc (1) Werner Altnickel (1) Westerwelle (3) whistleblower (2) WICHTIG Südafrika- Masterplan für Völkermord an weißen Europäern! (1) wichtige Mitteilungen (305) Widerstand (717) 1 Prozent (8) Asylanten (95) BAGIDA München (9) Bärgida (1) Bürgerwehren (7) Befreiungskampf Tobler Spatz (1) BOGIDA (7) CERN-Lobbyisten Desinformationen (1) DÜGIDA (6) Die Rechte—nationaler Widerstand (10) Die Schlacht um die Freiheit beginnt….mit AUDIO (1) DPHW (1) gegen EU und Euro (5) GEZ (3) Handbuch zum Selbsterhalt von Dir und Deinem Volk (1) Heidi Mund (1) HoGeSa (24) identitaere (15) KÖGIDA (7) LEGIDA (12) Martin Lichtmesz ef (1) Münchner Bürgerinitiative Ausländerstopp (BIA) (1) Nationaler Widerstand (17) NÜGIDA (2) PEGIDA (152) PEGIDA Österreich (9) SÜGIDA (1) Schaub: „DAS WEISSE HEIDENTUM IM GEGENANGRIFF“…sehr gut (1) THÜGIDA (1) VL – Widerstand wie einst Wilhelm Tell (1) wichtig…mit AUDIO (1) Widerstand…Drei Lieder zum Üben…nicht nur für den 19.01.2019 (1) Widerstandsprotest in Marakesch vor dem Pakt-Zelt (1) WIDERWÄRTIGES Beispiel! STERN! So wird getäuscht! (1) Wie bedrohlich die Lage in Malmö wirklich ist (1) Wie der Untergang Deutschlands herbeigeführt wird (1) Wie die Regierung – Satan nun auch die Tür zu unseren Schulen öffnet ! (1) Wie eine satanische Sekte die Welt beherrscht (1) Wie eine satanische Sekte die Welt regiert (1) wie es nicht geht – und erntet die Konsequenzen (1) Wie schnell die Menschen vergessen (1) Wie sich die Stasi neu organisiert (27) Wie stehts um die Justiz ?….schockierend (1) WIE VIELE? (1) Wiederaufbau (5) Trümmerfrauen (3) Wien (21) Türkenbelagerung (5) Wiener Busfahrer trauen sich nur noch bewaffnet zum Dienst (1) Wiener Lehrerin bricht ihr Schweigen über Migranten- Schüler+ Schulen ausser Kontrolle (1) will Depressive als „potenzielle Straftäter“ behandeln (1) WILLKOMMEN in der DDR 2.0! JETZT ERST RECHT!!! (1) WIndräder (19) wir erobern euer Land…es ist so einfach…ihr seid viel zu feige euch zu wehren… (1) wir haben einen Sieg errungen (1) wir haben noch eine kurze Zeit GNADENFRIST!! (1) WIR SCHAFFEN EUCH! 5 Messerangriffe in einer Nacht und Diätenerhöhung über 10.000 Euro! (1) Wir sind im Krieg + SS-UFO-Macht kämpft mit welchen Waffen 343. Neu-Schwabenland-Treffen 1 (1) WIR SIND UTA (1) Wir vernetzen den Widerstand (1) wir waren zu lange tolerant!◄ (1) wir werden kolonisiert! Emi deckt auf! (1) WIR werden uns dieses Land zurückholen! (1) wird es zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen kommen +++ (1) Wirtschaft (49) Wirtschaftsnachrichten (53) Wissenschaft (76) ASTRONOMIE (6) Außerirdisches Leben (6) Bildung (1) Chip (4) Cyborgs (2) Dinosaurier (1) Evolution (4) Gentechnik (3) Geschichte (10) Ägypten (2) Geschichtsfälschung (6) Ison Komet (2) Klima (3) Mars (1) Megalithen (1) Mond (3) Mysterien (10) Phänomene (15) Politik (5) Pyramiden (5) Raumfahrt (4) UFO (7) Unter-Wasser-Pyramiden (3) Unterwasservulkane (1) Vulkane (1) Weltraum (8) Wittenberg – Geist und Gloria (1) WLADIMIR PUTIN’S „KÜRZESTE“ REDE…so sollte es sein… (1) WM 2018 – Warum „Die Mannschaft“ die Gruppenphase NICHT übersteht! (1) WM 2018: Meine Prohezeiung wurde erfüllt! (1) WM-Verarsche „EU“ soll Umsiedlungsprogramm (NEUANSIEDLUNG) beschließen (1) Wochenende der Gewalt (1) Wochenrückblick (74) Wochenrückblick: „Wer der SPD vertraut (1) Wochenrückblick: SPD am Hund (1) Wohnmobilgesuch (1) Wolfgang Fröhlich – politischer Gefangener (1) Wolfgang Fröhlich wurde freigesprochen!!! (1) Wolfgang Gedeon (AfD) über das Christentum in Deutschland – kontrovers diskutiert (Teil II) (1) wowereit (1) WsK – Extra (1) WsK – Folge 72 – Thema: Leben im Nationalsozialismus (1) WsK – Folge 75 – Thema Ein Leben nach der BRD (1) WsK 58 – Ein neues Jahr (1) WsK 67 Thema: Schulpflicht – gut oder schlecht? (1) WsK 69 – Relationen …. was es da nicht alles gibt (1) WsK 73: Thema: Deutsche Polizei – „Deutsche“ Justiz (1) WsK Folgen 59 und 60 (1) Wulff (28) wunderbar (1) Wussten Sie schon wie weit die Islamisierung vorangeschritten ist (1) Wut und Trauer in Köthen (1) Yaras Albtraum ist unser Albtraum:::Berliner Grundschulrektorin beklagt massive „Arabisierung“ ihrer Schule (1) YouTube linksradikaleZensur: Die Löschungswelle hat begonnen! (1) youtube reinigt brav…aber löschen aus dem Netz kann es nicht… (1) Youtube und die Meinungsfreiheit – der Komödie 3. Akt (1) Zahlungen an fremde Länder (172) Zahlungsbeleg Migrantenfamilie: September Zahlung von 4967 Euro (1) ZÖPFE = NAZI Amadeu-Antonio-Hetze verbieten! (1) ZDF atideutsche und anti-christlich (8) ZDF Berichtsfälscher (66) ZDF Geschichtsverfälscher (60) Zehntausende Demonstranten in Rom gegen illegale Migration mit Matteo Salvini (1) Zeitgeschichte (3) Zeitzeuge berichtet über Krieg+ Vertreibung 1945+ danach (1) Zeitzeuge berichtet über Krieg+ Vertreibung 1945+ danach (1) Zeitzeugen (5) Zensur (4) Zensur gegen die Identitären und was ihr tun könnt (1) ZERBERSTER – Deutschen (1) ZERSTÖRUNG HISTORISCHER KUNSTSCHÄTZE (1) Zerstörung der europäischen Völker (1) Zig MILLIONEN sollen noch kommen (1) Zigeuner (20) Zigeuner – Salvini (1) Zionismus (26) Zitate (24) Zivilcourage (6) zu 100% wird es eine Euro-Währungs-Reform geben!. (1) Zuerst nehmen wir Berlin (1) zuerst.de Manuel Ochsenreiter (1) Zukunft (347) Armut (1) Prognosen (28) Zukunft in Europa…Dunkle Prophezeiungen (1) ZukunftHeimat e.V. (1) Zukunfts-Version (18) zum Vergleich (1) Zum Weltfrauentag 2019 (1) Zur Fasnet 2019 in Rottweil (1) zur Grünen – Klimahysterie in Deutschland (1) Zur Wintersonnenwende (1) Zurück aus Marrakesch! (1) Zusammenbruch (79) Zusammenbruch der Ordnung (1) Zusammenschnitt Protest in Chemnitz – 1. September 2018 (1) Zusendungen (57) Adler (1) Bernd Stichler (1) Der Denker Zimmermann (1) Frank1963 (1) Jan Lüttich (5) K.-H. Kupfer (3) Kybeline (3) Michael Winkler (4) Peter Helmes (3) Steinfurter (20) ttq8647 (1) Zuspitzung durch Mays Verrat (1) ZUTIEFST GERÜHRT – DAS IST SOLIDARITÄT (1) Zuwanderung (512) Afrika (9) spd (3) unkontrolliert (29) wowereit (1) Zuwanderungskriminalität (16) Zwangsabgabe (1) Zwangsanleihe (1) Zwangseinquartierung (2) zwanzig Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg (1) Zwei Grillenscheucher Daniel Bartels und Metapedia (1) Zweiter Weltkeieg (2) Zweiter Weltkrieg (161) Dritte Weltkrieg (61) Erster Weltkrieg (33) Historische Klarstellung (2) Zitadelle Kursk 1943 (1) Zwiespältige Gedanken auf Burg Stargard (1) Zypern (2)

Enzyklopädie der Wahrheit

Verein Deutsche Sprache e.V.

Verein für Haustierhalter

Hunde würden länger leben, wenn …: Schwarzbuch Tierarzt

Hellstorm – der Genozid an Deutsche – in deutsch

Die Destabilisierung Deutschlands

Tragödie und Hoffnung

Das Große Gerson Buch: Die bewährte Therapie gegen Krebs und andere Krankheiten

Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht

Linksversifft: Über Meinungsdiktatur und Deutschlandhass

Geheimplan Europa: Wie ein Kontinent erobert wird

Die Macht der Moschee

Das grosse Buch der Überlebenstechniken

Das große Buch der Selbstversorgung

Transformation of America…Mindcontrol — hart, entlarvend, mit Namen und Details…

Atlantis, Edda und Bibel: 200.000 Jahre germanischer Weltkultur und das Geheimnis der Heiligen Schrift

Halt dem Kalergi-Plan!

3 Tage im Spätherbst: Wie Hellseher weltweit seit Jahnhunderten eine 3-tägige Finsternis für unsere Zeit vorhersehen

Rückruf & Giftköderprävention

No-Go-Areas: Wie der Staat vor der Ausländerkriminalität kapituliert

3491961769 Das Totenbuch der Germanen: Die Edda – Wurzel eines wilden Volkes

Die geheime Migrations-agenda

Grenzenlos kriminell

Mekka Deutschland: Die stille Islamisierung

Höllensturm: Die Vernichtung Deutschlands, 1944-1947

Verborgene Geschichte: Wie eine geheime Elite die Menschheit in den Ersten Weltkrieg stürzte

Das Anglo-Amerikanische Establishment

Geheime Machtstrukturen

Geboren in die Lüge: Unternehmen Weltverschwörung

Die Weltbeherrscher: Militärische und geheimdienstliche Operationen der USA

Die geplante Vernichtung: Der Weg zur Weltherrschaft

England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert: Die perfiden Strategien des British Empire

Beuteland

„Other losses“ – die sonstigen Verluste – DVD

Sabatina James: Scharia in Deutschland

Chemtrails. Verschwörung am Himmel? Wettermanipulation unter den Augen der Öffentlichkeit

Sie sagten Frieden und meinten Krieg: Die US-Präsidenten Lincoln, Wilson und Roosevelt

1939 – Der Krieg, der viele Väter hatte: Der lange Anlauf zum Zweiten Weltkrieg

Das Dschihadsystem – wie der Islam funktioniert

GenderGaga

Tödliche Toleranz: Die Muslime und unsere offene Gesellschaft

Als die Soldaten kamen: Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs

Zutritt streng verboten!: Die 24 geheimsten Orte dieser Welt

Die Impf-Illusion

Unterwerfung – wenn der Halbmond über Paris aufsteigt

Alptraum Zuwanderung

Die unbequeme Nation 2000 Jahre Wirtschafts- und Religionskrieg gegen die Deutschen

Unser Tausendjähriges Reich: Politisch unkorrekte Streifzüge durch die Geschichte der Deutschen

Kill the huns – Tötet die Hunnen!: Geheimdienste, Propaganda und Subversion hinter den Kulissen des Ersten Weltkrieges

Der größte Raubzug der Geschichte: Warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden

Michael Wittmann: Efolgreichster Panzerkommandant des Zweiten Weltkrieges und die Tiger der Leibstandarte SS Adolf Hitler

Ihr seid Lichtwesen: Ursprung und Geschichte des Menschen

Das Tavistock Institut – Auftrag: Manipulation von Dr. John Coleman

Das Komitee der 300 – die Verschwörer

14-18 der Weg nach Versailles

das Deutschland-Protokoll

Als Deutschland Großmacht war

Irlmaier: ein Mann sagt was er sieht

Der Anfang vom Ende des alten Europa: Die alliierte Verweigerung von Friedensgesprächen 1914-1919

Politisches Bekenntnis – Weigel: Deutsche Reich existiert in den Grenzen von 1937